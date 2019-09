PARTAGER Programme « USAID Career Center », plus de 232.000 bénéficiaires

Plus de 232.000 jeunes ont bénéficié des services du programme « USAID Career Center », en présentiel ou en ligne, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

Mis en place par l’Agence américaine pour le développement internationale (USAID), en partenariat avec le ministère l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les « Career Centers » sont des espaces d’échange entre les jeunes, les entreprises et les établissements de formation professionnelle. Ils offrent aux jeunes une gamme de services gratuits et diversifiés destinés à renforcer leur employabilité tels que des bilans d’orientation personnalisés, des ateliers de préparation à l’emploi, des formations aux compétences non-techniques (Soft Skills), des informations sur les secteurs porteurs d’emplois au Maroc et une mise en relation avec les employeurs à travers des programmes de stage, d’immersion en entreprise ou des foires à l’emploi.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture technique de ce programme, adapté aux besoins du marché de l’emploi marocain, M. Amzazi a relevé que 232.000 jeunes ont en pu bénéficier durant les cinq dernières années, précisant que six autres centres pilotes ont été mis en place sur les campus universitaires et dans des centres de formation professionnelle à Casablanca, Tanger et Marrakech pour accompagner les jeunes dans leur transition de la formation vers le marché de l’emploi. « Ce projet qui prend de l’ampleur est en cours de déploiement à travers la mise en place de plusieurs de ses antennes, ainsi que la mise en place du modèle des cités des métiers et des compétences (au nombre de 12), une dans chaque région », a t-il indiqué, ajoutant que la généralisation de ce réseau se fera au niveau de toutes les universités du Royaume, en parallèle avec un chantier pédagogique qui concerne la révision des contenus et la diversification des offres de formation en plus de la promotion des « Soft Skills » chez les jeunes stagiaires.

Pour M. Amzazi, le modèle « Career Center » s’inscrit dans la « Feuille de route relative au développement du secteur de la formation professionnelle », présentée le 4 avril 2019 à SM le Roi Mohammed VI. Il repose sur une forte implication de tous les acteurs du marché de travail, notamment les entreprises, les établissements de formation, des agences de recrutement, et des services publics et des fédérations d’entreprises.

De son côté, M. David Greene, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, s’est réjoui des résultats de ce programme, qui a vu son objectif initial doublé, atteignant plus de 232.000 jeunes bénéficiaires.

Conçu en partenariat avec le ministère l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), vise à appuyer les jeunes marocains afin de trouver un emploi, en leur procurant des « Soft Skills » pour garantir une transition plus facile de la formation vers le monde de l’emploi, a-t-il expliqué.

Pour M. Greene, la mission américaine vise, dans le cadre de ses prochains programmes, à capitaliser sur l’expérience « Career Center », et sur ses autres programmes d’amélioration de l’employabilité des jeunes, dans le cadre du partenariat développé avec le secteur privé et les institutions de formation publique.

