Photo souvenir des lauréats du Prix Tamayuz de la femme marocaine, en présence de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, lors de la cérémonie de remise des prix.

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de remise du Prix Tamayuz de la femme marocaine, lors de sa huitième édition placée sous le signe: « La technologie, levier d’autonomisation des femmes ».

Le premier prix a été remporté par la coopérative « Timicha » (région Béni Mellal-Khénifra), spécialisée dans la valorisation de produits à base de pommes.

Le deuxième prix est, quant à lui, revenu à la coopérative « Igbar » (région Souss-Massa), qui œuvre dans la production et la commercialisation de produits à base d’argan, tandis que le troisième prix a été décerné à la coopérative « Iznaguen » (région Draa-Tafilalet), active dans la commercialisation des produits tissés, notamment les tapis traditionnels.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a indiqué que la présente édition intervient dans un contexte historique marqué notamment par la mise en œuvre du chantier de révision du Code de la famille conformément à la haute teneur de la Lettre royale adressée au chef du gouvernement, et dans le cadre de l’exécution du chantier de la généralisation de la protection sociale, outre la mise en place du programme gouvernemental qui érige la consolidation de l’autonomisation économique des femmes parmi ses principaux objectifs.

« Cette année, nous avons reçu, à travers notre plateforme numérique, un nombre record de projets retenus lors de la première phase, à savoir 753 projets, contre 65 en 2021 », a-t-elle ajouté, soulignant que cette hausse reflète fondamentalement le recours des femmes marocaines aux technologies numériques modernes en matière d’autonomisation et de participation économique.

Pour sa part, la présidente de la coopérative « Timicha » (commune d’Aghbala, région de Béni Mellal-Khénifra) lauréate du premier prix, a considéré que « le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille soutient les femmes rurales », exprimant ses remerciements au ministère pour cette initiative qui vise à encourager les femmes rurales à mettre en place des projets et à faire concrétiser leurs idées.

Le projet lauréat du premier prix « vise à aider les femmes rurales, à améliorer la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent, et à les encourager à accéder au statut d’autonomie économique », a-t-elle ajouté.

Le Prix Tamayuz de la femme marocaine ambitionne d’encourager les femmes entrepreneures et professionnelles qui se sont distinguées dans le cadre de leurs initiatives de développement, à consacrer la culture de reconnaissance des efforts des femmes marocaines et à mettre en avant les modèles innovants témoignant de la contribution des femmes au processus de développement tous azimuts que connait le Royaume sur les plans économique, social et culturel.

La huitième édition du Prix a pour objectif de valoriser le rôle de la femme dans le développement rural, à appuyer son autonomisation économique et à accompagner le recours des initiatives féminines aux technologies modernes afin de réduire l’écart entre les sexes.

LNT avec Map

