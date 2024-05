En plein essor de l’innovation technologique, l’appareil photo OPPO inspire la créativité avec les Prix de Photographie Imagine IF d’OPPO. L’édition 2024 de cette compétition annuelle, tenue au Maroc, réunit des photographes talentueux du monde entier pour capturer la beauté à travers les lentilles des smartphones OPPO.

Des juges de renommée mondiale, dont des membres de Magnum Photos, Hasselblad Masters et National Geographic, évalueront les œuvres pour décerner des récompenses prestigieuses, dont un grand prix de 250 000 MAD. Pete Lau, vice-président d’OPPO, souligne l’engagement continu de la marque envers l’innovation technologique et l’encouragement de la créativité à travers la photographie mobile.

OPPO continue de mener la révolution esthétique dans la photographie mobile avec le lancement du Find X7 Ultra, doté de technologies avancées, et de la série Reno, appréciée pour son expertise en portrait. Cette approche innovante privilégie l’esthétique sur les spécifications techniques traditionnelles, permettant à la technologie de s’adapter aux préférences esthétiques des utilisateurs. Le Laboratoire de Quantification des Caractéristiques Esthétiques en Photographie, composé de professionnels et d’experts en couleur, soutient cette vision en développant de nouvelles technologies d’imagerie computationnelle.

Les Prix de Photographie Imagine IF d’OPPO offrent une scène mondiale aux photographes pour partager leurs récits et émotions à travers neuf catégories vibrantes, telles que Paysage, Portrait et Couleurs.

Des événements tels que les Ateliers OPPO imagine IF et l’Académie OPPO imagine IF offrent aux participants des opportunités de perfectionnement et de réseautage avec des professionnels de renom.

L’édition précédente des Prix de Photographie Imagine IF a attiré plus de 700 000 participants de 51 pays, avec des expositions internationales mettant en lumière les meilleures œuvres. Les inscriptions pour l’édition 2024 sont ouvertes jusqu’au 28 juillet, offrant aux photographes mobiles une opportunité d’explorer leur expression artistique à travers les smartphones OPPO.

