Le Président de la CGEM conduit une délégation d’hommes d’affaires en Mauritanie

Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM, a conduit une délégation composée d’une centaine d’hommes d’affaires au Forum économique Mauritano-Marocain qui s’est tenu aujourd’hui à Nouakchott.

Co-organisée par l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) et la CGEM, cette rencontre a connu, outre la présence d’un important parterre de patrons Mauritaniens, celle de plusieurs Membres du Gouvernement et d’Institutionnels.

Lors son intervention, M. Mezouar a mis en avant la nécessité de renforcer les opérations de co-investissement entre les deux pays liés par une communauté de destins et offrant des synergies dans plusieurs domaines tels que l’agriculture, la pêche, les mines…

Cet événement a également été l’occasion, pour les deux communautés d’affaires d’entamer des discussions fructueuses et d’engager des partenariats commerciaux et industriels à travers des sessions de B to B et rendez-vous ministériels organisés autour de 9 thématiques sectorielles.

Signalons enfin que la délégation Marocaine visitera également la zone franche industrielle de Nouadhibou, dans le cadre de ces rencontres d’affaires qui dureront 2 jours.

La délégation accompagnant le Président de la CGEM en Mauritanie est notamment composée de M. Laaziz Kadiri, Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud, M. Saïd Alj, Co-président du Conseil d’Affaires Maroc-Mauritanie, Mme Saloua Kerkri Belkziz, Présidente de l’APEBI, Mme Bouchra Outaghani, Administratrice de la CGEM, M. Mohammed Lamine Hormatallah, Président de la CGEM Régions – Provinces du Sud, M. Zakaria Fahim, Président de la Commission TPE-PME, GE-PME et Auto-entrepreneur et M. Moncef Ziani, Président de la Commission Accès aux Marchés publics.

LNT avec CdP