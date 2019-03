PARTAGER Le Président de la BID visite deux gares LGV

Depuis 45 ans la Banque islamique de développement (BID), institution de rang mondial, est un symbole de confiance, de crédibilité et de stabilité. Elle dispose d’un fort héritage en termes de ressources allouées pour le développement socioéconomique de ses pays membres. La BID, qui accompagne ses pays membres par la participation au financement de leurs divers projets structurants, capitalise sur ses réussites passées pour se tourner vers l’avenir et relever les défis du monde contemporain.

A l’heure où le développement entre dans une nouvelle ère, la BID s’est engagée depuis 2017, dans un important processus de réforme stratégique. Il s’agit de redéfinir le rôle traditionnel d’une banque de développement. Elle s’est focalisée davantage sur le monde en inscrivant les partenariats, la technologie et l’innovation, ainsi que l’engagement mondial au cœur de son programme de modernisation.

Le secteur des transports est le deuxième bénéficiaire des financements de la BID au Maroc. Ainsi, depuis sa création elle a approuvé un total de 13 opérations d’une valeur d’environ 924 millions US$ dans le secteur des transports. Dix opérations d’un montant de 674 millions US$ ont été achevées. 250 millions US$ sont toujours actifs.

La BID qui accompagne le Maroc dans la réalisation de sa politique des grands chantiers, le considère comme l’un des pays membres les plus engagés dans le développement durable. Pour le cas du Royaume, la Ligne à Grande Vitesse est l’un des projets phares cofinancés par la Banque Islamique de Développement. Elle se félicite du succès de la mise en œuvre de ce projet et souhaite une coopération plus fructueuse avec le gouvernement marocain dans le secteur des transports.

Le projet constitue une priorité importante pour le gouvernement marocain et s’inscrit dans la stratégie du secteur des transports, qui prévoit des investissements dans le ferroviaire. Il est également conforme à la « Vision 1440 », au plan de développement des infrastructures et à la stratégie décennale de la BID.

Il est important de préciser qu’Al Boraq est la première Ligne à Grande Vitesse d’Afrique. La réalisation de ce projet a nécessité un coût total de 2’568 millions US$, auquel a participé la Banque Islamique de Développement. Le financement de la BID a été approuvé le 15 mai 2016 et est entré en vigueur le 04 avril 2017. Il a couvert la construction de trois gares.

LNT avec CdP