Du 15 au 23 novembre, le tout nouveau Mall du Carrousel de Rabat, ouvert en octobre, accueille sa première Fashion Week. Ce rendez-vous, destiné aux passionnés et professionnels de la mode, mettra en lumière les dernières tendances et innovations en matière de beauté et de style.

Au programme, des animations et ateliers variés : le 15 novembre, l’influenceuse Moroccan Mirage animera un atelier de style personnalisé, suivi le 16 d’un talk-show sur les secrets du succès dans le milieu de la mode et des réseaux sociaux. Le 21 novembre, un atelier de personnalisation permettra aux visiteurs d’ajouter une touche unique à leurs accessoires. Le 22 novembre, deux master classes de beauté proposeront des conseils professionnels et techniques en maquillage et coiffure pour sublimer le look des participants.

La semaine s’achèvera le 23 novembre par un grand défilé regroupant des marques phares telles qu’Adidas, Planet Sport, et Defacto, Razana, Rosabella, Hunkemoller, Dan John, et Flou by Shadia accompagnées par les enseignes beauté Flormar et Faces ainsi que Pandora et Level Optique.

Adresse : Mall du Carrousel- Avenue Mostafa Essayeh Rabat Maroc

Téléphone : +212 530-111030

