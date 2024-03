C’est depuis l’usine de Rosslyn à Pretoria qui abrite l’unité de production de VUL de la marque nipponne Nissan en Afrique qu’un convoi de pick-ups Nissan Navara, représentant toute la gamme, a pris le départ. Il s’agit à ce niveau de la première étape d’une aventure où Navara fera escale dans huit pays pour arriver à la fin du parcours en Égypte.

Pour Maciej Klenkiewicz, DG de Nissan Afrique du Sud, « Nissan Daring Africa 2024 » est une expédition qui vient confirmer la robustesse de la gamme Nissan Navara, notamment dans les conditions routières les plus complexes en Afrique : « Ces Navaras tout juste sortis d’usine ont été produits par des africains pour des africains, à Rosslyn où le premier véhicule Nissan a été produit en Afrique, il y a plus de 60 ans ».

Le DG de Nissan Afrique, Sherief Eldessouky, a indiqué pour sa part que l’usine de Rosslyn reste un symbole durable des liens de Nissan avec l’Afrique du Sud et l’Afrique dans son ensemble.

Par la même occasion, la marque nippone a dévoilé ses plans d’expansion pour l’exportation du Navara produit en Afrique du Sud vers de nouveaux marchés, y compris l’Algérie et la Libye, avec un lancement prévu bientôt en Égypte.

Quant à Ramy Mohareb, directeur Communication et Relations Publiques de Nissan Afrique, il tient à préciser que cette « expédition va nous permettre de présenter un véhicule lors d’une série d’évènements immersifs jusqu’au Caire en prévision d’un lancement prochain du Navara sur le marché égyptien…Nissan Navara répond aux conditions routières les plus exigeantes d’Afrique ».

Pour la première étape, l’équipe d’expédition, a fait escale à Nelspruit, en route vers la frontière avec le Mozambique. La prochaine étape consistera à traverser le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et le Kenya avant de conclure son périple en Égypte.

Tout au long de leur aventure africaine, les Navaras seront accompagnés d’un Nissan X-Trail comme véhicule d’accompagnement. Une occasion à même de prouver les qualités mécaniques et technologiques du nouveau X-Trail lancé en ce début d’année 2024 en Égypte.

Pour rappel, l’Afrique reste un marché́ stratégique et promoteur pour Nissan : « Nissan est une marque est bien placée pour répondre aux besoins en mobilité en Afrique marché grâce à ses unités de production en Égypte et en Afrique du Sud… Nous croyons en l’Afrique et en son potentiel. Cette expédition en est une preuve tangible, en plus de l’opportunité́ que la région ZLECAF représente pour nous tous », conclut Eldessouky.

H.Z

