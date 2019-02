PARTAGER La politique axée sur l’innovation de CIH Bank récompensée par une belle année 2018

Le Crédit immobilier et hôtelier (CIH Bank) a organisé vendredi à Casablanca la traditionnelle conférence de présentation des résultats annuels. Celle-ci aura tout de même eu une aura particulière, vu qu’elle aura été la dernière dirigée par Ahmed Rahhou, récemment nommé Ambassadeur du Maroc auprès de l’UE. Son bilan, plus que flatteur, aura vu CIH Bank gagner en ampleur et en parts de marchés d’année en année, en se basant sur deux axes principaux : l’innovation et la diversification.

Cette politique d’innovation, depuis la digitalisation des services jusqu’à l’incubation de start-ups, fait qu’aujourd’hui, 75% des virements CIH Bank se font en ligne, et que la banque est leader pour les transactions par cartes à l’étranger. M. Rahhou insiste également sur l’instantanéité des opérations comme prochaine étape majeure pour le secteur bancaire marocain, déjà effective en interne et qu’il espère voir s’élargir aux opérations entre banques dans l’année à venir.

Côté chiffres, CIH Bank a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 455 Millions de dirhams (MDH) en 2018, soit une hausse de 4,4% par rapport à l’exercice 2017. Le résultat net social ‘établit à 447 millions de dirhams, marquant un léger bond de 0,3% par rapport à 2017, et le résultat net de Sofac, filiale spécialisée de CIH, s’affiche quant à lui à 105,2 MDH, en progression de 30,5% par rapport à 2017.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est apprécié de 10,5% par rapport à 2017 s’affichant à 2.249 MDH, sous l’effet de la croissance de la marge nette d’intérêt (MNI) de 5,3% ainsi que de l’appréciation du résultat des opérations de marché de 111%, a fait savoir le PDG de CIH Bank, ajoutant qu’en social, la MNI et le PNB de CIH Bank évoluent respectivement de 5,9% et de 9,3%. Dans le même sillage, la MNI et le PNB de Sofac progressent respectivement de 7,4% et de 11%.

Par ailleurs, M. Rahhou a expliqué que le coût du risque consolidé s’est situé à 219 MDH contre 58,1 MDH en 2017, attribuant cette variation à l’évolution du coût du risque en social de CIH Bank, qui a atteint 224 MDH contre 50 MDH en 2017.

En chiffres consolidés, le taux du coût du risque s’établit à 0,45%, restant ainsi dans les meilleurs standards du marché, a-t-il estimé, faisant remarquer que le total bilan consolidé s’est chiffré à 64,9 Milliards de dirhams (MMDH), en progression de 21,1% par rapport à 2017.

Sur le volet commercial, CIH BANK a pu, grâce à sa stratégie commerciale réussie, réaliser une collecte nette de 5,1 MMDH de dépôts clientèle se hissant à 37 MMDH à fin 2018, en hausse de 16% par rapport à fin 2017. Cette évolution est le résultat combiné d’une progression de 10,2% des dépôts à vue et de 36,6% des dépôts à terme, essentiellement composés de dépôts de particuliers.

Les crédits à la clientèle, quant à eux, ont bondi de 17,4% à 47,4 MMDH, par rapport à 2017 et les crédits hors immobiliers, en continuité avec la tendance de diversification des emplois clientèle, ont enregistré une progression de 44,5% à 18,2 MMDH, représentant 41,2% du total des crédits à la clientèle contre 33,5% à fin décembre 2017.

M. Rahhou s’est dit satisfait des réalisations de l’établissement bancaire durant l’exercice écoulé, dont en témoignent les indicateurs financiers et commerciaux, se félicitant de l’accompagnent de l’économie nationale par CIH Bank et sa politique prudente de risque qui permet un déclassement et un provisionnement correct des dossiers concernés.

Rappelant l’évolution à deux chiffres réalisée par les crédits octroyés par la Banque, il a relevé la disponibilité des garanties derrière ces prêts qui permettent un retour assez bon en terme de recouvrement.

L’année 2018, a-t-il enchaîné, s’est démarquée par le recrutement de plus de 300.000 nouveaux clients, dont une grande partie des jeunes, orientés vers l’offre « Code 30 ».

Par ailleurs, CIH Bank a poursuivi la dynamique de son développement durant l’année 2018 à travers, notamment, l’émission obligataire subordonnée de 1 MMDH souscrite plus de 10 fois, l’émission obligataire subordonnée perpétuelle de 500 MDH et l’ouverture de 16 nouvelles agences portant le réseau à 283 agences.

Cette dynamique a été portée également par le lancement de la première agence mobile et la solution paiement mobile « WE PAY », l’enrichissement de la gamme des produits avec le lancement de « Club Sayidati » et « Sayidati pro », produits dédiés aux femmes, la certification du système de management de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers par la norme ISO 9001:2015 et le déploiement de la norme IFRS 9.

Le Conseil d’Administration de CIH Bank a décidé de convoquer une Assemblée Générale Mixte pour approuver une opération d’augmentation du capital d’un montant maximum de 500 millions de dirhams et de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable à compter du 2 juillet 2019. Cette augmentation de capital, selon M. Rahhou, servira surtout de coussin de protection pour les prochaines acquisitions d’actifs ou projets de développement de la banque, pour ne pas exposer les fonds propres.

Selim Benabdelkhalek