La police de Guelmim saisit plus de 6 tonnes de chira

La brigade de la police judiciaire de Guelmim a procédé, lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, à la saisie d’une quantité de 6,4 tonnes de chira et à l’arrestation de quatre individus âgés entre 27 et 61 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une opération de fouille d’un camion de transport de marchandises au niveau d’un barrage judiciaire à l’entrée de la ville de Guelmim a permis la saisie d’une première quantité de 3,1 tonnes de chira et l’arrestation du conducteur du poids lourd, faisant savoir que trois autres individus présumés impliqués dans cette affaire ont été interpellés à bord de deux voitures 4*4 non loin du même lieu.

Les opérations de fouille menées ultérieurement par les services de sûreté dans un entrepôt au niveau d’une ferme près de la région de Taghjijt, à 80 km vers Tata, ont permis de saisir une quantité supplémentaire de 3,3 tonnes de la même drogue, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les services de sûreté poursuivent les recherches et les investigations pour identifier d’autres présumés impliqués dans cet acte criminel et déterminer ses ramifications au niveau national, conclut le communiqué.

LNT avec MAP