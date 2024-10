Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé, samedi à Fès, le lancement de projets structurants d’une valeur de plus de 12 milliards de DH à Fès-Meknès et qui devront ériger la région en pôle économique et touristique de premier plan au niveau national.

« Fès-Meknès représente un modèle prometteur pour le Maroc à la faveur des chantiers de développement en cours, qui feront de cette région un pôle économique, touristique et culturel de premier plan au niveau national », a-t-il dit lors de la cérémonie d’installation de M. Mouaad Jamai, que le Roi Mohammed VI a nommé wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

Le ministre a précisé que ces chantiers se déclinent en deux volets dont le premier concerne des projets structurants avec un coût total dépassant 11 milliards de dirhams, ajoutant que le second volet du programme stratégique pour la mise en valeur de la région comprend des projets de développement et de réhabilitation de la médina de Fès, dans l’objectif d’améliorer son attractivité pour la période 2025-2029, pour un montant total de 1,26 milliard de dirhams.

Concernant le premier volet, il a expliqué qu’il couvre plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières avec un budget de 365 millions de dirhams, incluant la construction de 5 rocades, la réfection des routes principales et secondaires, le renforcement du secteur du transport (754 MDH) à travers le lancement de plusieurs moyens de transport urbain et communal, ainsi que des infrastructures sportives à hauteur de 373 millions de dirhams.

Dans le domaine de la santé et de la protection sociale, un budget de 370 millions de dirhams a été alloué pour renforcer les infrastructures sanitaires, à travers notamment la modernisation de l’hôpital régional El Ghassani et de l’hôpital Ibn Al Khatib et la création de centres d’urgence et de traitement des brûlures.

Ces projets, a-t-il relevé, touchent également le secteur de la solidarité et de l’entraide nationale avec 87 millions de dirhams pour le renforcement des structures d’accueil et de protection des personnes sans abri et des enfants des rues, ainsi que pour la création de plateformes de commercialisation et d’intégration économique et sociale au bénéfice des femmes, précisant que ce programme inclut également la transition énergétique et le développement durable avec 828 millions de dirhams pour l’équipement en éclairage public solaire des bâtiments administratifs, des sites principaux et des places de la ville, ainsi que d’autres projets écologiques et des équipements publics locaux comme les marchés, les gares routières et le renforcement du système de vidéosurveillance.

Dans le même contexte, M. Laftit a souligné que le second volet du programme stratégique pour le développement de la région est consacré aux projets de développement et de réhabilitation de la médina de Fès, avec un budget total de 1,26 milliard de dirhams, en partenariat avec les ministères de l’Intérieur et de l’Economie et des Finances.

Ce programme couvre la restauration du patrimoine historique (108 MDH), la réhabilitation de l’espace urbain (647 MDH), le renforcement de l’attractivité économique et touristique (165 MDH), à travers notamment la réhabilitation des foundouks menaçant ruine, la mise à niveau des gares routières et la rénovation des équipements de proximité (184 MDH).

Le programme comprend également les bâtiments menaçant ruine pour un montant de 100 millions de dirhams, ainsi que le développement des compétences humaines (9 MDH) par le biais de la formation et l’accompagnement des artisans et commerçants.

En outre, M. Laftit a noté que la région connait le lancement de chantiers parallèles visant à améliorer les conditions de vie de sa population par le développement de secteurs comme les transports, la logistique et la santé, ainsi que l’amélioration de la qualité des services.

Dans ce cadre, plusieurs projets ont été programmés ou réalisés dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, axée sur l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes en 2024, avec la réalisation de 676 projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Quelque 519 projets ont été aussi programmés pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’électricité, avec un coût total de plus de 50 millions de dirhams pour l’année 2024, a détaillé le ministre, ajoutant que 29 autres projets sont prévus pour le développement des voies et routes (50 millions de dirhams), et l’amélioration de l’accès aux services de santé grâce à la modernisation du Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès (500 millions de dirhams) et la construction de l’hôpital de Bensouda pour un coût de 420 millions de dirhams.

LNT avec CdP

