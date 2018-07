PARTAGER Plus de 1.500 malvoyants lauréats des instituts de formation de l’OAPAM

Plus de 1.500 malvoyants et non-voyants lauréats des instituts de formation de l’Organisation Alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) ont été employés dans les secteurs publics et privés, assumant avec mérite certaines fonctions complexes et difficiles d’accès telles qu’avocat, kinésithérapeute ou enseignant, a indiqué, lundi à Rabat, le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar.

L’OAPAM dispose aujourd’hui de 13 établissements d’enseignement spécialisés, répartis sur l’ensemble du territoire national et bénéficiant à plus de 1.000 étudiants, a souligné M. Semmar dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de l’ouverture du forum national des présidents et directeurs des différents instituts de formation relevant de l’Organisation, prévu du 22 au 24 juillet.

M. Semmar a, également, mis l’accent sur les efforts déployés par l’Organisation pour l’intégration sociale et professionnelle de cette catégorie, notamment à travers une plus grande informatisation, via la mise en place de technologies modernes permettant à ces personnes déficientes visuelles d’identifier et d’assimiler les informations produites chaque jour.

Ces établissements, dotés d’un internat, dispensent un enseignement gratuit du primaire au baccalauréat, au profit de quelque 1.300 malvoyants, a fait savoir le responsable, notant que l’OAPAM met à la disposition de ses étudiants des fournitures scolaires et des manuels imprimés en braille.

Il a également relevé que l’organisation a, récemment, équipé les salles informatiques de ses instituts d’ordinateurs et de logiciels et outils permettant aux personnes non-voyantes d’accéder sans aucune restriction à l’information et à l’informatique, faisant remarquer que ces centres organisent régulièrement des formations continues, ciblant les animateurs d’informatique des instituts relevant de l’OAPAM, afin d’optimiser la formation.

Dans le cadre des activités parascolaires et afin d’assurer l’ouverture des jeunes déficients visuels sur les activités associatives, l’OAPAM organise régulièrement des colonies de vacances et diverses activités sportives, ainsi que des échanges avec d’autres établissements, afin d’élargir leurs horizons, a ajouté M. Semmar.

Placée sous la présidence de SA la Princesse Lalla Lamia, l’OAPAM œuvre depuis plus de 40 ans à l’intégration sociale et professionnelle des non-voyants et malvoyants.

L’Organisation élabore des études sur le terrain dans divers domaines, tels que l’enseignement, l’emploi, la santé, ainsi que les activités sportives et la protection sociale, en vue de mesurer les aptitudes ainsi que les capacités des non-voyants à s’adapter aux conditions de vie et de travail telles qu’elles existent.

LNT avec MAP