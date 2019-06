PARTAGER Plastexpo 2019, plus de 300 exposants attendus

Plus de 300 exposants nationaux et internationaux de 33 pays sont attendus pour la 8ème édition du Salon International de la plasturgie, caoutchouc et composites : Plastexpo.

« Le Plastexpo a pu, au cours des années de son organisation, se positionner comme un espace incontournable apportant réponse aux sollicitations des opérateurs de la plasturgie et couvrant toute la chaine de valeur de la transformation des matières plastique », explique Hicham ELHAID, Président de la Fédération Marocaine de Plasturgie.

Organisé par la fédération marocaine de plasturgie (FMP) en collaboration avec l’agence Global Fairs & Events, cet événement sera tenu du 25 au 28 Juin 2019, sous le thème « La plasturgie au cœur des alliances industrielles innovantes ».

« Nous avons essayé de déplacer la date du salon et faire en sorte qu’il soit organisé à la fin de l’année scolaire pour avoir le maximum de chercheurs et de professeurs universitaires », a souligné Nabil Saouaf, Commissaire Générale du Plastexpo lors d’une conférence de presse organisée mardi 11 juin.

« Je pense que notre mission a bien été accomplie puisque nous avons réussi à mobiliser plusieurs chercheurs aussi bien au niveau national qu’international », a-t-il ajouté.

Cette 8e édition sera animée par plusieurs conférences et sessions thématiques auxquelles participeront des professionnels, des experts et des dirigeants d’entreprises, de plusieurs pays.

Plusieurs nouveautés caractérisent cette édition dont le « Congrès International Plasturgia 2019 », fruit d’un rapprochement réussi entre le secteur de la plasturgie marocaine et le monde de la recherche scientifique et de l’innovation dans l’université marocaine. Il a également le forum emploi 2019 qui est organisé en partenariat avec l’OFPPT, avec pour objectif de promouvoir la formation et l’employabilité dans le secteur de la plasturgie.

Il est à noter que le secteur de la plasturgie connaît un fort développement, il est désormais le deuxième secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques du pays et l’un des plus grands employeurs du secteur industriel au Maroc.

Le secteur, qui compte près de 650 entreprises, emploie près de 72 000 employés directs et 320 000 indirects. Selon la FMP, le marché de la plasturgie est évalué à 28 milliards de dirhams, ventilés sur plusieurs segments industriels : emballage agro-alimentaire et technique (8,2 MMDH), plasturgie pour l’automobile (6,2 MMDH), BTP (3 MMDH), agriculture (2,5 MMDH), recyclage des plastiques (5,4 MMDH) et autres segments à moindre valeur ajoutée (2,7 MMDH).

« La plasturgie un secteur indispensable à l’économie et à l’industrie marocaine et à son accélération. Son rythme de croissance et de modernisation fait d’elle une des premières forces industrielles du continent. Autant d’atouts qui concourent à faire du Maroc un modèle industriel et locomotive du secteur sur le continent et dans le pourtour méditerranéen », explique M. Saouaf.

A. Loudni