Plan Maroc Vert: Akhannouch réunit à Rabat les présidents des chambres agricoles

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a réuni, mercredi à Rabat, avec les présidents des chambres d’agriculture du Royaume, dont le président de la Fédération des chambres agricoles du Maroc, Lahbib Bentaleb. Cette réunion a eu pour objectif de faire le point d’évaluation entamée du Plan Maroc Vert, notamment dans sa dimension développement de filières, chantiers transverses ainsi que sa dimension régionale, indique le ministère dans un communiqué jeudi. Après une première rencontre à Marrakech, et une deuxième à Skhirat, ainsi que les réunions tenues au niveau des chambres d’agriculture dans les différentes régions du Royaume, les représentants des chambres agricoles ont été reçus par M. Akhannouch à Rabat pour discuter et échanger autour des perspectives nouvelles du secteur agricole marocain, ajoute la même source. Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur le grand rôle que jouent et sont appelés à jouer à l’avenir les représentants des chambres d’agriculture dans le développement du secteur.

Il les a ainsi appelés à contribuer pleinement, via leurs propositions et leur vision, à dessiner les grandes lignes de l’avenir de l’agriculture marocaine.

Le ministère souligne, en outre, que des questions d’actualité telle la commercialisation des agrumes, ont été également abordées lors de cette rencontre, notant que les différents représentants des chambres agricoles ont apporté des pistes d’amélioration de nature à promouvoir la commercialisation des agrumes, tant au niveau national qu’international.

LNT avec MAP