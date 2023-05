Lorsque l’on a la chance de survoler le Maroc en avion, hormis les kilomètres de plages qui longent notre beau littoral, ce qui est le plus marquant, c’est la couleur des sols et des terres agricoles qui s’étendent à perte de vue et dont le jaune est prédominant. La sécheresse est visible à l’œil nu et de plus en plus tôt dans l’année, ce n’est plus une donnée météo, c’est un fait économique avéré. Pas besoin donc d’entendre que le « Plan Maroc Vert » a échoué, c’est une évidence empirique. « Kudos » d’ailleurs au cabinet qui a trouvé ce nom très accrocheur et porteur d’autant de contradictions intrinsèques lorsqu’on connait la situation hydrique du pays depuis des décennies.

Place donc enfin au réalisme et à l’action sur ce dossier qui revête une dimension stratégique voire sécuritaire pour le Maroc. En effet, la géopolitique de l’eau au niveau mondial est souvent décrite comme une poudrière prête à s’embraser, tant la question des ressources hydriques est au cœur des relations internationales, le dérèglement climatique venant accélérer les tensions politiques entre voisins, les déplacements de population, les famines et en définitive les guerres.

Ce n’est donc pas un luxe que le Maroc s’offre en concentrant tous ses efforts au traitement multidimensionnel de la question de l’eau. Et, une fois de plus, ce sont les directives et les orientations du Roi Mohammed VI qui viennent donner le tempo à tous les acteurs publics et privés en charge des différentes facettes de la question. Le Roi ne recommande pas, Il « exhorte les organismes et départements concernés à doubler de vigilance dans ce domaine vital ». Les termes utilisés témoignent de la gravité de la situation et appellent à la responsabilité. Dans ce contexte, l’exposé du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, devant le Souverain, détaille les mesures très opérationnelles, que le Maroc déploiera pour son Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027. Les ambitions sont là mais les moyens aussi, avec une enveloppe globale de pas moins de 143 milliards de dirhams dédié au programme et un plan d’actions limpide. Les priorités seront donc d’abord, d’un point de vue infrastructurel, d’accélérer les projets d’interconnexion des différents bassins hydrauliques et de s’attaquer à la rénovation effective d’une vingtaine de barrages tout en construisant de nouvelles unités. Mais, il s’agit aussi d’investir massivement dans la réutilisation des eaux usées traitées et les nouvelles technologies de dessalement de l’eau de mer, avec une prise de conscience que les ressources naturelles, malgré tous les efforts que l’on peut consentir, se raréfient inexorablement.

C’est évidemment de souveraineté et de sécurité alimentaire dont il s’agit, mais aussi de préservation du monde rural et de ses habitants, premier rempart à subir de plein fouet les catastrophes climatiques que la sécheresse produit. Alors oui le SIAM 2023 a été un succès, mais il ressort également de cette grande messe du monde agricole que tout a changé et que le Maroc Vert, a laissé place à un Maroc Jaune, qu’il faudra soutenir désormais au risque de mettre en péril tout l’édifice des progrès économiques réalisés par notre pays. A notre niveau de citoyen, il serait louable d’avoir en tête tout cela lorsque nous dégainons notre tuyau d’arrosage pour déblayer la poussière de nos trottoirs ou que nous lavons à grande eau nos véhicules. C’est le minimum pour continuer à faire l’autruche quelque temps…

Zouhair Yata

Partagez cet article :