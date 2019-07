PARTAGER La petite enfance au cœur du premier hackthon de l’INDH

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) organise, du 9 juillet au 8 août prochain, un concours (hackathon) à travers toutes les régions du Royaume, en amont des Assises nationales du développement humain prévues les 18 et 19 septembre 2019 sous le thème « Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir ».

Cette compétition d’idées de projets a pour objectif de mobiliser les jeunes dans un esprit d’entrepreneuriat social et de faire émerger des idées de projets innovants qui répondent à des problématiques locales en relation avec la petite enfance, indique jeudi un communiqué de la Coordination nationale de l’INDH. À cet égard, cinq sous-thèmes ont été retenus, à savoir « Santé des mères et des enfants », « Nutrition », « Éducation préscolaire », « Stimulation précoce » et « Éducation parentale », selon la même source. Durant chaque phase régionale, qui réunira pendant deux jours et demi une cinquantaine de jeunes, les participants travailleront en équipes en vue de développer des idées de projets et recevront une formation et un encadrement dans diverses spécialités telles que le marketing, l’entrepreneuriat et la finance, poursuit le communiqué. Les équipes en lice présenteront leurs projets devant un jury spécialisé et les trois meilleurs projets seront primés au niveau de chaque région, précise-t-on, faisant savoir que les équipes classées premières dans ces étapes régionales seront qualifiées pour la finale nationale prévue lors des Assises du développement humain.

LNT avec Map