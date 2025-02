La 3ᵉ édition des Trophées de l’Innovation des industries de la pêche a mis à l’honneur Pélagique Industrie pour sa gamme Delfy, et en particulier pour son produit innovant : les Filets de maquereaux naturels au citron. Ce concours, organisé par le Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, vise à encourager la créativité et la compétitivité des entreprises marocaines spécialisées dans la transformation et la valorisation des produits de la mer.

Le Prix Saveurs Locales a ainsi été décerné à la marque Delfy pour une recette qui se distingue par sa simplicité et son authenticité. Naturellement sans additifs ni conservateurs, cette conserve de maquereaux associe savoir-faire artisanal et procédés industriels modernes, tout en intégrant une démarche respectueuse de l’environnement et une gestion raisonnée des ressources.

« Nous sommes honorés d’obtenir ce prix qui valorise les innovations majeures des produits marocains de la pêche », a déclaré Nada Bourarach, Directrice Marketing et Communication chez Pélagique Industrie. Elle souligne également le travail de recherche et développement mené pour proposer une recette naturelle et exclusive, adaptée aux attentes des consommateurs.

