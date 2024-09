Le spectacle Passion GOLDMAN rend hommage à l’œuvre intemporelle de Jean-Jacques Goldman.

Prévu le 9 octobre 2024 au Studio des Arts Vivants à Casablanca et le 10 octobre au Théâtre Bahnini à Rabat, ce concert réunit huit musiciens et chanteurs passionnés, prêts à faire vibrer le public avec les plus grands succès de l’artiste. La scénographie soignée et l’énergie des interprètes promettent une expérience inoubliable.

Les billets sont disponibles sur place ou sur www.guichet.com, avec des tarifs de 600 DH pour le VIP, 500 DH pour l’orchestre et à partir de 300 DH pour le balcon à Casablanca, et 500 DH pour le VIP et 300 DH pour le normal à Rabat.

