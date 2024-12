Le Programme Panafricain de Statistiques II (PAS II) a récemment conclu ses rencontres stratégiques sur la communication des statistiques officielles à Casablanca. Cet événement a réuni, pendant deux jours, près de 70 participants issus de divers pays africains, parmi lesquels des experts en communication, des représentants des Instituts Nationaux de Statistique (INS) et des partenaires techniques. Ensemble, ils ont partagé leurs expériences et leurs idées pour améliorer la diffusion et l’utilisation des données statistiques sur le continent.

“Vers une Afrique mieux informée : améliorer la communication des statistiques officielles pour renforcer la transparence et la gouvernance”

Organisées dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, ces rencontres avaient pour objectif principal de renforcer les capacités des INS africains en matière de communication et de diffusion des données statistiques. Les organisateurs ont souligné que, dans un monde où les données sont essentielles à une prise de décision éclairée, il est crucial que les statistiques officielles soient accessibles, compréhensibles et utilisées efficacement par tous.

Recommandations stratégiques pour une meilleure communication statistique

À l’issue des deux jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations visant à améliorer la communication statistique en Afrique. Ces recommandations, articulées autour de sept axes principaux, comprennent :

1.Le renforcement de la collaboration entre statisticiens et communicateurs au sein des INS.

2.L’amélioration des ressources et des capacités des unités de communication.

3.Le développement et la mise en œuvre de stratégies de communication partagées.

4.La simplification et l’accessibilité des données statistiques.

5.L’investissement dans des outils numériques modernes.

6.L’adoption d’une approche de communication centrée sur l’utilisateur.

7.La promotion de la sensibilisation et de la culture statistique.

Une responsabilité partagée pour une gouvernance éclairée

« Les statistiques sont un outil essentiel pour les décideurs et les citoyens. La communication statistique n’est pas uniquement un défi technique, mais une responsabilité partagée ayant des implications profondes pour la transparence, la gouvernance et le progrès social », a déclaré M. Adoum Gagoloum, chef de la division des statistiques économiques de STATAFRIC.

Il a ajouté : « Les idées et stratégies développées ici doivent désormais se traduire en actions concrètes qui façonneront l’avenir de la communication statistique en Afrique. Avec STATAFRIC et nos partenaires, nous intégrerons les résultats de cette rencontre dans des plans et actions spécifiques pour soutenir les INS de nos États membres dans l’amélioration de la communication des informations statistiques. »

Ces rencontres marquent une étape clé dans la promotion de la transparence et de la gouvernance sur le continent, ouvrant la voie à une meilleure utilisation des données pour le développement durable de l’Afrique.

H.Z.

