Le logement décent et abordable constitue un pilier fondamental pour garantir la justice sociale et spatiale, a affirmé la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, lors de l’ouverture d’une conférence de haut niveau consacrée au financement du logement abordable et durable au Maroc.

Mme Fettah a souligné que la question de l’accès au logement a été placée au cœur des politiques de développement du Royaume. Cette orientation répond aux besoins croissants des citoyens et vise à assurer une meilleure inclusion sociale et territoriale. Selon elle, le logement représente aujourd’hui un facteur clé de stabilité sociale, tout en jouant un rôle essentiel dans la croissance économique.

Dans cette perspective, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes visant à renforcer l’accès au logement. Parmi eux, le programme d’aide au logement 2024-2028, qui vise à faciliter l’accès à la propriété pour les ménages, ainsi que les mécanismes « Damane Assakane » et « Damane Iskane », destinés à garantir les financements accordés par les banques et fenêtres participatives. En parallèle, la mise en œuvre du programme national « Villes sans bidonvilles » témoigne de l’engagement de l’État en faveur de l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Mme Fettah a également insisté sur le fait que la garantie d’un logement décent s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du programme gouvernemental, qui repose sur le renforcement de l’État social et la garantie des droits fondamentaux à une vie digne, y compris le droit à un habitat respectueux des normes de qualité et de sécurité.

Ces initiatives sont mises en œuvre en partenariat avec les différents acteurs du secteur, en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales en matière de financement et de construction de logements accessibles.

La séance inaugurale de cette rencontre a réuni plusieurs personnalités, dont le Secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, ainsi que Fahd bin Mohammed Al-Turki, directeur général et président du Conseil d’administration du Fonds Monétaire Arabe (FMA).

Organisée par le FMA, en partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances, et en coordination avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, cette conférence de deux jours se veut un espace de réflexion et d’échange sur les principaux défis et solutions liés au logement abordable.

Les discussions portent sur des thématiques essentielles, telles que l’accessibilité financière, les modes de construction durable, ainsi que les innovations technologiques appliquées à l’immobilier à faible coût. L’objectif est d’identifier des solutions adaptées pour favoriser l’émergence de logements accessibles et durables, tout en répondant aux exigences du développement urbain et aux besoins des populations.

LNT

