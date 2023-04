Ce vendredi 14 avril, nos parlementaires, conseillers et représentants, reprendront du service avec l’ouverture de la 2ème session législative de l’année parlementaire. Et, même si pour nos concitoyens, le rythme des sessions parlementaires a peu d’impact sur leurs tracas quotidiens faits d’inflation et de pouvoir d’achat en baisse, les deux Chambres ont un rôle crucial à jouer dans l’équilibre des pouvoirs et les orientations stratégiques du pays.

En réalité, ce ne sont pas les sujets qui manquent à saisir pour nos Parlementaires, fraichement rentrés de vacances. Sur le plan économique, alors que le Gouvernement, malgré un certain volontarisme, a du mal à contenir la cocotte-minute sociale, les parlementaires peuvent contribuer à faire entendre les revendications les plus légitimes et à donner aux représentants gouvernementaux un canal d’explications et de justifications de leurs politiques en cours.

Mais, ce rôle de facilitateur n’est pas le seul que doit endosser le Parlement. De nombreux dossiers sont sclérosés alors pourtant qu’ils bénéficient d’une impulsion royale et dans certains cas même d’une feuille de route émanant du Souverain. Avec un peu de chance, les parlementaires auront révisé quelque peu pendant cette période de vacances, préparé leurs premières interventions et questions au Gouvernement, mais aussi peut-être même un agenda de sujets prioritaires sur lesquels des consultations a minima sont urgentes.

La réforme de la Moudawana en est le premier et le plus important exemple. Certes, le Gouvernement actuel est le premier de cordée sur les efforts à concéder pour produire une réforme concertée dans les meilleurs délais. Mais, après bientôt une année depuis le discours du Roi Mohammed VI appelant à une nouvelle réforme du code, dont il avait déjà en 2004 initié la refonte, force est de constater qu’hormis la société civile, le monde politique composé des partis représentés au Parlement, n’a pas été en mesure de produire une contribution notable au débat.

Par ailleurs, dans le contexte récent d’une décision de justice fortement contestée par l’opinion publique contre le violeur d’une mineure, énième triste cas à déplorer dans ce domaine, c’est une réforme du Code pénal également qu’il est nécessaire d’entamer en concomitance avec celle de la Moudouwana, tant les ponts juridiques entre les deux textes fondamentaux sont nombreux et imbriqués.

Faciliter certes, mais initier aussi, c’est l’orientation de fond que nous pouvons exiger de nos représentants parlementaires et il faut leur faire savoir, comme lorsqu’un Collectif pour les Libertés Fondamentales propose un document de travail pour initier le débat.

Enfin, c’est son rôle d’opposition que le Parlement doit prendre à cœur. Non pas qu’il s’agisse de s’opposer avec démagogie et populisme, enrobés de langue de bois, à un Gouvernement démocratiquement élu et légitime dans sa démarche. Mais, il revient à nos parlementaires de jouer le rôle du poil à gratter, de l’œil de Lynx, d’user de leur droit à questionner et à demander la reddition des comptes. Lorsque ce rôle est pris à cœur, c’est une stimulation supplémentaire pour le Gouvernement au bénéfice de son action. Quelques signes avant-coureurs semblent présager d’une session de printemps sous ce type d’augures.

Ainsi, lundi dernier, petit séisme dans le monde politique, la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a rejeté à l’unanimité le projet de décret-loi n°2.23.195 édictant des dispositions relatives à l’organisation des élections des Conseils régionaux des pharmaciens du Nord et du Sud. Ce n’est pas temps le rejet du décret-loi qui est intéressant, mais plutôt le fait que l’unanimité du vote inclus des parlementaires de la majorité. Voilà un bel exemple de responsabilité politique parlementaire assumée et comme on aimerait en voir plus régulièrement.

De même, pour accentuer ce rôle d’opposition démocratique, les velléités combatives de certains partis politiques comme le PPS récemment, mériteraient d’être portées sur le ring parlementaire plutôt que par missive recommandée. Avec une coalition gouvernementale de centre-droit au pouvoir, malgré un marquage social fort bien que récent, c’est toute la gauche qui est face à l’opportunité de se faire porteur d’une autre voie. Cette session parlementaire a tous les ingrédients pour faire bouger les lignes dans le bon sens. En espérant que les Parlementaires partagent le même agenda.

Zouhair Yata

Partagez cet article :