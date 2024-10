L’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) attire l’attention sur les risques posés par les paris sportifs illégaux. Dans un communiqué marquant, l’AMPS exprime ses préoccupations quant à l’impact croissant de ce phénomène sur le sport marocain. Les paris sportifs illégaux, qu’elle qualifie de « cancer », prennent chaque jour plus d’ampleur. Alors que le sport et les compétitions sportives ont pour vocation de contribuer à l’éducation des jeunes, à leur développement et à la préservation de leur santé, des réseaux exploitent ce domaine pour organiser des paris illicites.

L’AMPS souligne que ce phénomène se manifeste sous diverses formes, notamment à travers l’application 1XBet, qui utilise l’espace numérique pour inciter des individus, y compris des mineurs, à participer à des paris non régulés par la loi. Ce problème touche non seulement le Maroc, mais aussi de nombreux autres pays dans le monde.

L’AMPS rappelle par ailleurs que le Maroc a pris des mesures significatives pour combattre ce fléau, étant le premier pays africain à adhérer à la communauté de Macolin. Celle-ci s’est réunie au Maroc en novembre dernier pour une conférence portant sur la protection de l’intégrité du sport et la lutte contre les paris sportifs illégaux.

Cette mise en garde de l’AMPS intervient alors qu’une nouvelle session du groupe de Copenhague se tient à Porto, au Portugal, en lien avec l’adoption de la convention de Macolin. Le Maroc y est représenté par une délégation de haut niveau.

L’AMPS, en rappelant ces faits, se dit engagée dans la lutte contre ce phénomène et appelle à une mobilisation générale pour préserver l’intégrité, une qualité essentielle et fondatrice du sport.