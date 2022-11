Le Groupe Bank Of Africa (BOA) et Vectalia Maroc, gestionnaire délégué du transport urbain, ont signé jeudi à Nador des conventions de partenariat visant la généralisation du service Mobile Payment au niveau des transports publics sur les villes de Nador et Safi.

A travers ces conventions, paraphées par Mounir Kabbaj, Directeur général Adjoint BOA et Mohamed Badre, Directeur général Vectalia Maroc, ainsi que par le Directeur régional BOA à l’Oriental, Jilali Hachimi, la solution de Paiement Mobile de BOA « DabaPay Pro », sous le label national « MarocPay », sera déployée sur l’ensemble des bus, les points d’arrêts physiques principaux et au niveau des contrôleurs, afin de permettre aux usagers des bus d’utiliser leur smartphone pour réaliser leur paiement via cette application.

Ainsi, les utilisateurs disposant de M-wallet nationaux de paiement mobile peuvent procéder, en toute simplicité et sécurité, au règlement de leur ticket de bus ou abonnement mensuel. Pour les clients BOA, l’enrôlement peut être réalisé directement sur l’application DabaPay, ou sur l’espace de banque à distance du client BMCE Direct ou en agence.

Par le biais de ce partenariat, Bank Of Africa contribue à la promotion de l’écosystème du paiement mobile dans le but de digitaliser les opérations de paiement chez les commerçants. De même, le Groupe bancaire multinational et multi-métiers œuvre pour l’utilisation massive du digital au détriment du cash et participe à l’inclusion financière au Maroc.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information marocaine de la MAP, M. Kabbaj a fait savoir que cette convention, la première au Maroc, entend introduire et déployer de nouvelles solutions de paiement digitalisé et hautement sécurisé.

« Le Groupe BOA est très impliqué dans la digitalisation des moyens de paiement notamment notre solution Mobile Payment Dabapay », a-t-il dit, notant que cette solution numérique va permettre à l’ensemble des clients de l’opérateur Vectalia de bénéficier de cette prestation en toute simplicité.

Le but étant d’apporter une nouvelle expérience en termes de sécurité de paiement par la réduction du cash, a tenu à préciser le top management du BOA, soulignant que cette solution va permettre aussi à Vectalia de gérer instantanément sa trésorerie.

De son côté, M. Badre a indiqué que cette nouvelle solution de paiement initiée par le Groupe BOA va faciliter le déplacement des usagers à bord des bus Vectalia à Nador et Safi notamment à travers le smartphone, en cas d’absence du cash et ou de la monnaie.

Le directeur de la communication au Groupe BOA, Mounir Jazouli s’est félicité, quant à lui, de la conclusion de cet accord portant sur le déploiement d’un nouveau moyen de paiement sécurisé, dédiée au transport urbain au niveau de Nador et Safi, et ce dans la perspective de le généraliser sur tout le territoire national.

A cette occasion, une démonstration a été faite sur l’utilisation de cette nouvelle solution à bord d’un bus Vectalia.

A rappeler que la solution de paiement mobile DabaPay permet aux clients de réaliser plusieurs opérations, instantanément, notamment le transfert d’argent par numéro de téléphone ou QR CODE, à partir de 5Dhs, le retrait GAB sans carte bancaire, le paiement des factures et les recharges téléphoniques ainsi que le paiement des commerçants équipés en paiement mobile.

LNT avec MAP

