Le coup d’envoi de la saison de chasse 2024-2025 a été donné, dimanche, au niveau de Casablanca-Settat, offrant aux chasseurs de la région l’occasion de pratiquer leur passion tout en contribuant aux mesures adoptées par l’Agence nationale des eaux et forêts, en tant que partenaires dans l’exploitation rationnelle des ressources fauniques.

Cette saison représente également une opportunité de promouvoir une chasse responsable et durable, conformément aux lois en vigueur et dans le respect des écosystèmes.

À cette occasion, Foughali Boubker, directeur régional de l’Agence nationale des eaux et forêts à Casablanca-Settat, a souligné que la saison de chasse de cette année compte environ 8.500 chasseurs au niveau de la région, ajoutant que l’activité de chasse joue un rôle économique vital, Casablanca-Settat étant caractérisée par la présence de 34 entreprises de chasse touristique et de 162 associations disposant de terrains loués pour la chasse, couvrant une superficie totale de plus de 456.000 ha.

Il a affirmé que l’adoption et le soutien d’une politique de location de droits de chasse ont un impact significatif sur la dynamique économique locale en créant des opportunités d’emploi directes et indirectes dans les activités liées à la chasse dans les zones rurales.

Il a souligné que cela permet également d’organiser les chasseurs et de les impliquer activement dans la gestion des zones de chasse, notamment à travers des investissements dans des programmes d’aménagement, de lutte contre la chasse illégale et de réintroduction de la faune.

A ce titre, M. Fougali a souligné que la Direction régionale accorde une grande importance à la lutte contre le braconnage, en encourageant la chasse déléguée, qui permet aux locataires de participer à la gestion et au contrôle des terrains de chasse qui leur sont attribués, en recrutant des gardes supplémentaires dans les différentes parcelles louées afin de renforcer les efforts de la police de chasse de la Direction dans la lutte contre le braconnage. Il a précisé qu’au titre de cette année, 22 nouveaux contrats ont été signés et 23 autres renouvelés au profit d’associations et d’entreprises de chasse touristique dans la région.

Pour assurer le bon déroulement de cette saison de chasse, M. Foughali a affirmé que la Direction régionale a pris plusieurs mesures et dispositions, en coordination avec ses services provinciaux et en collaboration avec différents partenaires tels que les présidents des associations et les locataires des droits de chasse, les entreprises de chasse touristique, les représentants de la Fédération Royale Marocaine de Chasse (FRMC) et les autorités locales.

Il a fait savoir que ces actions visent à sensibiliser tous les partenaires à l’importance de respecter les lois régissant cette activité, ainsi qu’à lutter contre la chasse illégale, tout en s’engageant à respecter les espèces et les quantités autorisées, conformément à la décision annuelle de la saison en cours.

Durant les semaines précédentes, a-t-il poursuivi, tous les services sur le terrain ont été mobilisés pour vérifier la signalisation des zones protégées et des zones où le droit de chasse est loué. Le système des zones protégées a également été mis à jour, incluant les réserves permanentes couvrant une superficie de 212.031 ha et les réserves temporaires pour la période 2024-2027.

La Direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts a également appelé tous les chasseurs et acteurs de ce domaine à s’engager activement dans le développement de la chasse et à respecter les mesures légales et réglementaires en vigueur, en particulier celles concernant les quotas de chasse autorisés chaque jour, ainsi que le respect des zones protégées et des jours ouverts à la chasse.

Cela est d’autant plus crucial dans le contexte climatique actuel que traverse le pays, marqué par la rareté et l’irrégularité des précipitations, et leur impact relatif sur la faune et les écosystèmes naturels.

Selon la Direction régionale, la province de Benslimane, en raison de sa position stratégique à proximité des grandes villes, notamment Rabat et Casablanca, et de sa richesse naturelle variée comprenant des ressources forestières et fauniques, est une destination privilégiée pour la pratique de la chasse dans la région.

LNT avec Map

