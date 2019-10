PARTAGER Ouverture à Erfoud du 10ème Salon International des Dattes au Maroc

La 10ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2019) a ouvert ses portes, jeudi à Erfoud (Province d’Errachidia), sous le thème « Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne ».

La cérémonie d’ouverture de ce salon, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, Aziz Akhannouch, en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih, ainsi que de plusieurs opérateurs économiques et experts du domaine agricole.

Ce salon se veut un espace privilégié pour mettre en exergue l’agriculture phoenicicole, ses enjeux et ses défis et répondre à la nécessité de développer tous les sous-secteurs liés à l’écosystème oasien. Selon les organisateurs, cette édition mettra en avant le rôle majeur de la filière phoenicicole dans le développement de l’économie oasienne et son soutien à l’essor d’une agriculture équitable et durable au Maroc.

Ce rendez-vous annuel a pour objectif d’instaurer un espace de rencontre et d’échange entre les différents opérateurs phoenicicoles afin de s’informer, partager, et apprécier les progrès techniques et technologiques en matière de production et de valorisation des dattes.

Au programme de cette édition, des conférences et des ateliers scientifiques, des animations pédagogiques et ludiques, des présentations folkloriques, des dégustations de produits locaux et des concours, ainsi que des circuits touristiques pour faire découvrir aux visiteurs la diversité et la richesse de la région.

Parmi les sujets qui seront traités lors des ateliers prévus durant ce salon, figurent « Les nouvelles technologies et la nano-irrigation », « Les techniques de valorisation des sous-produits du palmier dattier », et « Le conditionnement et l’énergie solaire ».

Organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, le SIDATTES est structuré autour de 8 pôles, représentant chacun une facette du secteur. Il s’agit des pôles « Régions », « Institutionnels et sponsors », « International », « Agrofourniture », « Rahba », « Espace produits de terroir », « Machinisme agricole » et « Espace exposition culturelle ».

Le pôle « Régions » abritera les 4 régions productrices de dattes, à savoir Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun. L’espace exposition culturelle est réservé aux oasis du Royaume. Un espace thématique sera dédié aux startups, offrant ainsi aux jeunes agriculteurs une tribune pour l’exposition de leurs projets et innovations.

Carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole, le SIDATTES est une plateforme incontournable de rencontres, d’échange et de commercialisation.

En outre, le salon est une occasion de mettre en exergue encore une fois l’implication de tous les acteurs du secteur dans le développement de la filière des dattes, tout en rappelant le rôle moteur de cette activité dans l’économie oasienne et dans la création d’emplois.

Pas moins de 80.000 visiteurs sont attendus pour cette édition, ainsi que plus de 200 exposants et 15 pays étrangers.

LNT avec Map