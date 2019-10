PARTAGER Le Forum d’affaires Maroc-France ouvre ses travaux à Dakhla

Les travaux du Forum d’affaires Maroc-France se sont ouverts, jeudi à Dakhla, avec la participation de plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains.

Cet événement d’envergure, organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) et plusieurs acteurs économiques, vise à créer un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques marocains et français, valoriser le potentiel de la région de Dakhla Oued-Eddahab comme point d’entrée et hub vers l’Afrique et présenter les opportunités d’investissements qu’elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement dans la région.

Ce rendez vous de deux jours a également pour objectifs de promouvoir la région de Dakhla Oued-Eddahab auprès des opérateurs économiques français et marocains et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.

Le Forum d’affaires Maroc-France offre aussi aux participants l’occasion de rencontrer les principaux opérateurs économiques de la région ainsi que les acteurs institutionnels, et de s’informer des opportunités d’investissements et d’affaires engagées dans le cadre du Plan de développement régional et du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du Royaume visant à développer les atouts économiques de la région.

Ainsi, l’organisation de ce forum aura un impact certain sur le rayonnement de la région Dakhla Oued-Eddahab et constitue de ce fait une étape nouvelle dans son repositionnement économique et dans la recherche d’opportunités d’affaires avec les pays partenaires du Maroc.

Ce forum d’affaires verra la présentation du Plan de développement régional de Dakhla Oued-Eddahab ainsi que la signature de conventions de partenariat entre la région et des institutions de premier rang.

Cet événement qui connaîtra la participation de 188 investisseurs, 145 sociétés marocaines et 140 entreprises françaises, sera particulièrement riche en panels sectoriels (la pêche et produits de la mer, la transformation halieutique, le tourisme, le transport et logistique, la santé et le commerce) et des rencontres B to B.

Des visites de terrain sont également au menu pour présenter les grands projets d’investissement dans la région tels que le port Dakhla Atlantique, le centre de formation de la Fondation Phosboucraa Dakhla learning center et des sites aquacoles.

La cérémonie d’ouverture de ce forum s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil de la région, El Khattat Yanja et du président de la CFCIM, Philippe Edern Klein, ainsi que de parlementaires, de maires et de présidents de régions en France, outre des représentants des autorités locales, des services extérieurs et des acteurs de la société civile et du secteur privé.

A noter que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a accueilli le précédent forum d’affaires Maroc-France qui s’est tenu du 2 au 4 novembre 2018 à Laâyoune, durant lequel de nombreux chefs d’entreprise français ont fait part du grand intérêt qu’ils portent à cette région en plein essor et de leur souhait de contribuer à la dynamique économique exceptionnelle de celle-ci.

LNT avec MAP