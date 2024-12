IDEO Factory, acteur majeur du e-learning au Maroc et en Afrique, vient de décrocher une médaille d’argent aux Excellence in Technology Awards dans la catégorie Best Advance in Learning Management Technology. Cette distinction internationale récompense leur solution IDEO Learning Suite, qui allie intelligence artificielle et innovation pour transformer la formation digitale. Oussama Esmili, CEO de IDEO Factory, revient sur cette distinction et dévoile ses ambitions.

La Nouvelle Tribune : Quelle a été votre réaction en apprenant que IDEO Factory a remporté une médaille d’argent aux Excellence in Technology Awards ?

Oussama Essmili : J’ai ressenti une immense fierté, autant pour moi que pour toute l’équipe de IDEO Factory. Cette médaille d’argent est une véritable reconnaissance de notre travail et de notre capacité à innover dans un secteur aussi stratégique que la formation digitale. C’est le fruit d’un effort collectif, d’une vision claire et d’un engagement sans faille pour proposer des solutions à la fois performantes et adaptées aux besoins du marché. Cette distinction nous motive à aller encore plus loin et à continuer de repousser les limites du e-learning.

Quels sont les principaux éléments innovants de IDEO Learning Suite qui ont convaincu le jury ?

Je pense que ce qui a marqué le jury, c’est la combinaison réussie entre technologie de pointe et expérience utilisateur. La personnalisation des parcours d’apprentissage de manière très précise tout en automatisant certaines tâches pour les équipes formation ont été également déterminantes. Cela représente un véritable gain de temps et d’efficacité. Par ailleurs, IDEO Learning Suite ne se limite pas à un simple LMS : c’est une plateforme complète qui intègre des fonctionnalités de gestion des interactions avec les apprenants, comme un CRM, pour renforcer l’accompagnement tutoral et atteindre un fort taux d’engagement des apprenants. Enfin, notre solution permet aussi d’accélérer la conception des modules e-learning, ce qui est crucial pour les entreprises qui veulent déployer rapidement leurs formations.

Comment l’intelligence artificielle contribue-t-elle à transformer l’expérience d’apprentissage proposée par votre solution ?

L’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans notre solution. Elle permet d’abord d’adapter les parcours d’apprentissage aux besoins spécifiques de chaque apprenant, en fonction de son niveau, de ses objectifs ou encore de son rythme. Cela améliore non seulement l’efficacité de la formation, mais aussi l’engagement des apprenants. Ensuite, elle simplifie le travail des concepteurs pédagogiques en automatisant certaines étapes, comme la production de contenu ou l’analyse des données. Enfin, l’IA analyse en temps réel les comportements d’apprentissage pour fournir des recommandations personnalisées, ce qui permet aux entreprises d’ajuster leurs stratégies et d’offrir une expérience plus engageante et pertinente.

Comment IDEO Factory accompagne-t-elle les entreprises et institutions africaines dans leur transition vers des solutions de formation digitale ?

Nous accompagnons nos clients marocains et africains avec une approche pragmatique et adaptée à leurs besoins. Notre rôle ne se limite pas à fournir une solution technologique : nous les aidons à définir une véritable stratégie de digitalisation de la formation. Ensuite, nous leur proposons des contenus pédagogiques sur mesure ou sur étagère, pensés pour répondre aux réalités locales et culturelles. Ce qui fait aussi notre différence, c’est notre capacité à offrir un accompagnement continu, qu’il soit technique ou méthodologique, pour garantir la réussite des projets. Aujourd’hui, notre ambition est de soutenir les entreprises et institutions africaines dans leur montée en compétences pour faire face aux défis économiques et technologiques de demain.

En quoi cette distinction pourrait-elle renforcer le positionnement du Maroc comme hub technologique en Afrique ?

Cette récompense prouve que le Maroc est capable de développer des solutions technologiques innovantes qui répondent aux standards internationaux. Elle met en avant le savoir-faire marocain dans un secteur clé comme la formation digitale et souligne notre potentiel à devenir un véritable hub technologique en Afrique. À travers IDEO Factory, nous montrons que des entreprises locales peuvent innover, être reconnues à l’international et contribuer à la transformation digitale du continent. Cela donne également confiance aux talents et aux investisseurs pour continuer à miser sur le Maroc comme plateforme d’innovation et de compétences.

Quelles sont vos ambitions pour le futur de IDEO Factory, notamment en matière de développement technologique et d’expansion internationale ?

Nos ambitions pour le futur sont claires. D’abord, nous voulons continuer à innover en intégrant davantage de technologies avancées, notamment en intelligence artificielle, pour offrir des solutions encore plus personnalisées et performantes. Ensuite, nous souhaitons renforcer notre présence en Afrique tout en nous ouvrant à de nouveaux marchés, en Europe notamment. Enfin, nous allons élargir notre gamme de services pour couvrir l’ensemble de l’écosystème de la formation digitale, avec des solutions de coaching, d’évaluation des compétences ou encore s’intégrer de manière plus poussée avec des outils de gestion des talents. Notre objectif est de devenir un acteur global, reconnu pour sa capacité à transformer l’expérience d’apprentissage à travers des solutions technologiques innovantes.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Partagez cet article :