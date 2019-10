PARTAGER Othman Benjelloun et Leila Mezian Benjelloun vont recevoir le Visionary Award à Washington

Les coprésidents de la Fondation BMCE Bank, Othman et Leila Benjelloun, recevront le 12 novembre prochain, à Washington, un prix pour « personnalités visionnaires » attribué par le centre de recherche américain Middle East Institute (MEI).

Le Visionary Award récompense une personne ou une organisation pour « son travail remarquable et avant-gardiste à même de promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord ».

Selon les organisateurs, le prix sera remis aux coprésidents de la Fondation BMCE Bank en reconnaissance de leur action, depuis près de 30 ans, dans les domaines de la lutte contre l’analphabétisme et la pauvreté au Maroc notamment en milieu rural.

« Ensemble, Othman Benjelloun et son épouse ont créé et financé plus de 100 écoles communautaires rurales à travers le Maroc », lit-on sur le site web de l’Institut basé dans la capitale fédérale US.

À travers ses programmes, la Fondation s’active également dans les domaines de la protection de l’environnement et l’enseignement de la langue et de la culture amazighe, ajoute la même source.

Ce trophée sera remis à l’occasion d’une soirée de gala prévue en marge des travaux de la 73ème conférence annuelle du MEI.

Fondé en 1946, le Middle East Institute est la plus ancienne institution basée à Washington qui se consacre exclusivement aux études et recherches sur le Moyen-Orient. Ce groupe de réflexion non partisan fournit des analyses d’experts en sciences politiques et relations internationales, ainsi que des services de développement de l’éducation tout en s’activant aussi comme hub pour faire découvrir au public américain la diversité des arts et de la culture de la région.

LNT avec CdP