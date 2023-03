Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, lundi, les services de 16 établissements de santé urbains et ruraux au niveau de la région de l’Oriental, et ce dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements publics de santé.

Ainsi, au niveau de la province de Taourirt, M. Ait Taleb, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province, Larbi Touijer, outre d’élus et responsables locaux, a procédé au lancement des services de six centres de santé. Il s’agit du centre de santé urbain Moulay Ali Chrif, du centre de santé rural Sidi Moussa, ainsi que des dispensaires ruraux de Tanazart, Beni Oujguel, Beni Koulal, et Foum El Oued.

Au niveau de la province de Berkane, le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province, Mohamed Ali Habouha, a lancé six autres centres de santé à savoir, le centre de santé urbain niveau II Aklim, les centres de santé urbains niveau I Ain Reggada, Sidi Slimane Chraâ et Saidia, ainsi que les centres de santé ruraux niveau I Fezouane et Madagh.

M. Ait Taleb, en présence du secrétaire général de la wilaya de l’Oriental, Abdessalam El Hattach, a également donné le coup d’envoi de deux centres de santé à Oujda, le centre de santé urbain niveau II Beni Drar et le centre de santé urbain niveau I Toba. Parallèlement, les services du centre de santé urbain niveau I Al Massira à Jerada, et du centre de santé urbain niveau I Sidi Mouha Ben Ahmed à Guercif ont été lancés.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en application de ses Hautes Instructions relatives à une refonte du système national de la santé afin d’accompagner le chantier de la couverture maladie universelle.

Ces lancements de services de multiples centres de santé viennent répondre aux besoins de cette région qui connaît une croissance démographique importante, et permettent une meilleure proximité des citoyens aux soins de santé ainsi qu’un meilleur accueil et une meilleure orientation de ces derniers au sein de ces centres. Ces actions qui entrent dans le cadre du programme de réhabilitation d’une nouvelle génération de centres de santé primaires constituent la première étape dans le processus curatif et la pierre angulaire de la mise en œuvre de la politique de proximité adoptée par le ministère.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale s’est engagé à veiller à ce que ces centres et dispensaires soient équipés d’un matériel moderne ainsi que des équipements et des médicaments nécessaires.

Le ministère a en outre mobilisé des ressources humaines qualifiées, pour assurer les services médicaux et curatifs au profit de la population. Ces services englobent les examens médicaux généraux, la santé scolaire, le suivi des maladies chroniques, la santé de la mère et de l’enfant, en plus des soins infirmiers et des services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Ces centres de santé sont dotés de moyens et d’équipements techniques modernes, avec un système d’information qui enregistre les données numériques des patients, ce qui leur permet d’obtenir un numéro indicatif qui facilite le processus d’accès à toutes les structures de santé en cas de besoin, qu’elles soient régionales ou universitaires.

M. Ait Taleb a indiqué que le lancement de ces centres de santé intervient dans le cadre du programme de réhabilitation de 1.400 centres de santé à l’échelle nationale, en application des ses Hautes Instructions relatives à la refonte totale et la mise à niveau du système national de la santé.

Dans ce sens, il a mis en avant la politique de proximité adoptée par son département pour rapprocher les services de santé de la population, ajoutant que ces centres disposent des équipements modernes et d’un système informatique moderne qui leur à même d’améliorer les conditions d’accueil des patients.

Le directeur régional de la Santé et la protection sociale de la région de l’Oriental, Ahmed Ouddich a fait savoir que la mis en service de ces établissements de santé qui sont dotés d’un système informatique moderne, va permettre d’assurer des prestations de santé de qualité, notant que la région de l’Oriental connaîtra le réaménagement de 122 centres de santé, et ce dans le but de promouvoir le secteur et d’accompagner le chantier Royal de la protection sociale.

LNT avec Map

Partagez cet article :