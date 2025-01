Orange Maroc s’associe à Amazon Web Services (AWS) pour introduire AWS Wavelength au Maroc, marquant ainsi la première implantation de cette technologie sur le continent africain. Cette initiative stratégique s’inscrit dans la transformation numérique du pays et renforce la position du Maroc en tant que hub technologique régional. Elle vise à offrir aux entreprises et administrations marocaines un accès optimisé aux services cloud, en phase avec la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 ».

Lors de la cérémonie de lancement, organisée jeudi 30 janvier à Casablanca, Hendrick Kasteel, directeur général d’Orange Maroc, a souligné l’importance de ce partenariat, qui place Casablanca parmi les 30 villes au monde bénéficiant de cette technologie avancée. Il a également annoncé le début de la commercialisation des services AWS par Orange Maroc, une avancée majeure pour accélérer l’adoption du cloud et optimiser la productivité des organisations marocaines.

AWS Wavelength permet le déploiement local d’applications en garantissant une faible latence et un hébergement sécurisé des données au Maroc. Amine Chigani, responsable mondial des technologies d’entreprise chez AWS, a expliqué que le choix du Maroc repose sur trois facteurs clés : son leadership en matière de transformation numérique, sa position géographique stratégique entre l’Europe et l’Afrique, et un environnement économique stable avec une connectivité télécom robuste.

« Ce partenariat avec Orange Maroc vise à offrir une infrastructure cloud de pointe aux entreprises et administrations locales. AWS Wavelength permettra un hébergement sécurisé des données avec une faible latence, répondant ainsi aux besoins des acteurs économiques », a-t-il affirmé. Il a encouragé les entreprises marocaines à tester ces nouveaux services et à contribuer à leur évolution : « Nous vous invitons à l’essayer, à expérimenter et à nous faire part de vos besoins. Aidez-nous à façonner l’avenir de la zone AWS Wavelength en indiquant les services, les données et les capacités en intelligence artificielle dont vous aurez besoin pour votre transformation ».

Hind Lfal, Chief Business Officer d’Orange Maroc, a insisté sur la conformité de cette solution aux réglementations locales et sur l’engagement d’Orange Maroc à accompagner les entreprises dans leur transition numérique. L’opérateur prévoit également d’héberger certaines de ses propres applications sur AWS Wavelength pour accélérer sa transformation digitale.

Cette nouvelle infrastructure ouvre l’accès à une large gamme de services cloud, incluant l’hébergement web, l’analyse de données et l’intelligence artificielle.

A. Loudni

Partagez cet article :