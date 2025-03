Dans le cadre de son soutien au football africain, et en tant que sponsor officiel de la WAFCON et de l’AFCON qui se tiendront cette année au Maroc, Orange annonce son partenariat avec Brahim Diaz, parrain de l’initiative Orange Koora Talents. Ce programme vise à offrir aux jeunes passionnés de football au Maroc une occasion unique de rencontrer et de s’inspirer de Brahim Diaz, international marocain évoluant au Real Madrid.

Dans ce cadre, un événement d’envergure sera organisé, comprenant notamment un match gala réunissant des jeunes talents venus de différentes régions du pays. L’objectif est de créer un moment de partage exceptionnel où ces jeunes auront la chance de découvrir le parcours de Brahim Diaz, d’échanger avec lui et de s’inspirer de son expérience.

Afin de participer à cet événement, un concours digital et sur le terrain sera organisé pour identifier les jeunes les plus talentueux et passionnés, leur offrant ainsi l’opportunité de rencontrer leur idole.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée lundi 10 mars à Casablanca, Noël Château, Chief Consumer Officer d’Orange, a exprimé l’enthousiasme de l’entreprise pour le lancement du programme Orange Koora Talents, en partenariat avec Brahim Diaz. Il a souligné que le Maroc est une terre de football, avec une passion profonde pour ce sport qui fait partie de l’ADN du pays, comme en témoignent les performances des équipes nationales, l’engouement des fans et les investissements croissants dans l’infrastructure sportive, en particulier en vue de la Coupe du Monde 2030.

En tant qu’ambassadeur de l’initiative, Diaz souhaite transmettre des valeurs telles que le travail, la persévérance et la solidarité, tout en encourageant la jeunesse marocaine à croire en son potentiel et à se dépasser pour atteindre ses rêves.

L’initiative se distingue également par son engagement en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances. Ainsi, elle est ouverte à tous les jeunes de 13 à 14 ans, sans distinction de sexe ou de région, dans un souci de valoriser la diversité et de promouvoir des équipes mixtes.

Bien que le joueur n’ait pas pu être présent en raison de son emploi du temps chargé avec le Real Madrid et la Ligue des champions, il a enregistré un message pour l’événement. Il a exprimé son honneur d’être l’ambassadeur de ce programme et a assuré qu’il viendrait bientôt au Maroc pour rencontrer les jeunes talents.

A. Loudni

Partagez cet article :