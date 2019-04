PARTAGER Orange Cyberdefense prend ses quartiers à Casablanca

Le groupe Orange renforce son dispositif au Maroc à travers l’implantation de sa filiale Orange Cyberdefense. Spécialisée dans la sécurisation des actifs numériques, cette entité s’engage à accompagner et protéger les entreprises marocaines des intrusions cybercriminelles.

«D’ores et déjà bien positionnée dans le marché marocain des solutions d’entreprises, Orange Maroc poursuit son programme de transformation en tant qu’opérateur global multiservices à travers l’enrichissement de son activité de cybersécurité», a déclaré Brahim Sbai, Directeur Central Entreprise Orange Maroc, lors d’une conférence de presse organisée mardi 16 avril.

Cette dynamique, impulsée avec succès depuis 2017 avec le lancement de son offre Cloud de sécurisation des accès internet «Business Internet Security», s’ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives à travers le partenariat signé entre Orange Maroc et OrangeCyberDéfense.

«La protection des usages numériques est une des activités stratégiques du Groupe Orange. C’est un service supplémentaire que nous proposons à nos clients dans le Royaume pour leur permettre d’amorcer leur transformation digitale en toute sérénité», explique Yves Gauthier, Directeur général d’Orange Maroc.

Orange Cyberdefense prendra ses quartiers à Casablanca et devrait employer une cinquantaine d’experts en cybersécurité d’ici fin 2020. «Nous allons pouvoir faire bénéficier nos clients marocains du savoir-faire acquis dans tous les domaines économiques : des services à l’industrie en passant par les administrations», souligne Emmanuel Cheriet, Directeur d’Orange Cyberdefense Maroc. «Nous nous appuierons notamment sur une capacité de supervision d’envergure grâce à nos outils de SOCs (Security Operations Centers) qui sont répartis à travers la planète afin d’assurer une surveillance 24h/24 et 7 jours sur 7. Nous allons également investir dans le domaine de la formation avec le tissu académique marocain afin d’assurer le meilleur niveau d’expertise», précise-t-il.

Il est à noter que Orange Cyberdefense est le numéro un français de la sécurité numérique avec plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. La branche dédiée à la cybersécurité du Groupe Orange est présente dans tous les métiers de la protection des actifs numériques : de l’audit et du conseil pour évaluer les besoins de sécurité, à l’examen de conformité aux différentes législations nationales et internationales, en passant par l’évaluation de la sécurité des organisations.

«Ce qui nous caractérise par rapport aux autres sociétés de service, c’est que nous soyons une filiale d’un opérateur, ce qui nous permet d’installer des capteurs sur notre réseau pour détecter les signes faibles d’attaques», a soulevé Michel Van Den Berghe, Chief Executive Officer Orange Cyberdefense.

L’implantation de Orange Cyberdefense au Maroc permettra au groupe d’accéder à l’Afrique notamment le Sénégal et la Côte d’Ivoire. «C’est un vrai choix stratégique d’investir sur cette plateforme marocaine pour notre développement africain», explique M. Van Den Berghe.

AL