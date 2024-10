Propos recueillis par Afifa Dassouli

Le Groupe Holmarcom, après finalisation de l’opération d’acquisition de CDM, en juin dernier, est actionnaire à travers Holmarcom Finance Company et Atlanta Sanad, de 78,7% du capital de la banque, soit respectivement 65,9% et 12,8%. Cette opération d’envergure qu’est l’acquisition par un groupe privé d’une banque connue sur la place, Crédit du Maroc, qui appartenait à Crédit Agricole Français, a été réalisée en deux étapes, initiée en décembre 2022, elle a été finalisée en juin 2024. L’offre de vente lancée par le groupe en ce moment n’en est-elle pas une troisième étape sur le plan financier ?

Notre stratégie sur le secteur financier est effectivement composée de nombreuses étapes et l’offre de vente lancée en fait partie. L’acquisition de Crédit du Maroc a permis de réaliser un mouvement stratégique majeure en intégrant cette belle institution à Holmarcom Finance Company (HFC) qui opère désormais non seulement dans le secteur de l’assurance mais aussi dans le secteur bancaire et celui des services financiers.

HFC s’inscrit dans une stratégie d’investissement à long terme et ambitionne d’être un acteur diversifié, intégré et responsable avec une vocation panafricaine. Nos objectifs consistent à renforcer nos positions existantes, à nous diversifier sur les autres lignes de métiers du secteur et à nous internationaliser, tout en développant des synergies créatrices de valeur globalement pour le groupe et pour chacune de nos filiales.

Cette opération s’inscrit pleinement dans ces objectifs. Elle permettra non seulement à Crédit du Maroc de renforcer sa position avec un flottant plus large, selon les standards des banques du marché, ainsi qu’avec une meilleure liquidité et valorisation, mais aussi de faire bénéficier les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la Banque, et pour finir de libérer des capacités financières additionnelles pour continuer à dérouler le plan de développement de HFC et atteindre de nouvelles étapes.

La cession par Holmarcom Finance Company de 11,3% du capital de CDM soit 1 229 577 actions pour 1 032 640 350 dirhams, est une opération d’importance dont les retombées boursières sont certaines : la première relève de l’utilisation même par votre groupe du marché financier, lui reconnaissant ainsi son rôle dans le financement de l’économie, la seconde porte sur la redynamisation de la valeur CDM qui ne traitait pas et était réduite au fixing. Avez-vous ainsi défini une stratégie de politique boursière pour la valeur CDM pour qu’elle reflète plus ses résultats futurs ?

Effectivement, le titre Crédit du Maroc était au fixing, il est passé vendredi 18 octobre à une cotation continue. En plus du doublement du flottant prévu, cette cotation continue va offrir une flexibilité et une transparence plus importante à nos investisseurs et contribuer à une meilleure attractivité et valorisation de Crédit du Maroc pour refléter ses performances.

L’augmentation du flottant et la cotation en continue sont deux composantes essentielles de notre stratégie boursière qui permettront de renforcer la banque sur le marché financier.

Le marché financier joue un rôle fondamental dans le financement de l’économie, mais aussi favorise le partage de la création de valeur avec le plus grand nombre et sa régulation veille au respect des meilleures pratiques en termes de transparence financière et de gouvernance. Nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique.

L’opération en question peut-elle être appréciée dans sa forme, comme une « seconde » introduction en bourse ou du moins un appel public à l’épargne de CDM, sachant qu’elle s’adresse aux personnes physiques et morales et aux salariés de CDM, même si se voulant large, elle prévoit une première attribution de 50 actions seulement ? La cotation de Crédit du Maroc est historique, elle date de 1976, et depuis le flottant est effectivement resté très limitée. Peut-être pourrions-nous parler de quasi IPO comme cela est dit ?

Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une opération stratégique qui marque une étape capitale dans le développement et la position de la banque sur le marché.

Pour ce qui est de la tranche salariée, elle est de 50 millions de dirhams. Son dimensionnement s’est fait sur la base d’un principe d’équité, tous les salariés ont un accès équivalent aux actions de la banque et dans les mêmes conditions exclusives. In fine, la part de l’opération dédiée aux salariés est en ligne avec le benchmark des opérations équivalentes sur le marché.

Les collaborateurs de Crédit du Maroc sont très engagés et portent au quotidien le développement de la banque, il était essentiel pour Holmarcom Finance Company de mettre en place cette tranche pour honorer leur engagement.

