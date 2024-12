ERA Group, leader mondial en optimisation des coûts, a marqué sa première année au Maroc par le lancement d’une série de rencontres destinées aux industriels et dirigeants marocains. Ces échanges visent à les sensibiliser aux enjeux liés à l’optimisation des chaînes logistiques, en mettant l’accent sur leur impact sur la rentabilité et la compétitivité des entreprises.

Première table ronde à Fès

La première table ronde s’est tenue le 19 décembre à Fès, réunissant une trentaine d’industriels locaux et une dizaine d’experts nationaux et internationaux, dont ceux d’ERA Espagne et Maroc. L’événement, centré sur le thème de « l’optimisation et le pilotage de la chaîne d’approvisionnement », a été animé par des spécialistes tels qu’Éric Mass, directeur des achats et de la supply chain, et Yassine Adib, expert en gestion de la logistique.

Dans un environnement économique et géopolitique en évolution rapide, les entreprises doivent faire face à des pressions croissantes sur les chaînes d’approvisionnement, accentuées par les nouvelles politiques commerciales mondiales. Ces contraintes sont particulièrement visibles dans la région de Fès, où les industriels attendent encore la finalisation de projets structurants comme une zone logistique ou un port sec.

Lors de la table ronde, les experts ont mis en lumière les opportunités qu’offrent les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle et la digitalisation des processus, pour améliorer l’efficacité logistique et la prise de décision.

Objectifs de l’initiative d’ERA Group

Achraf Bouqdib, Country Manager d’ERA Group Maroc, a souligné l’importance de cette démarche : « Notre ambition est de créer un espace d’échange pour aider les industriels à optimiser leurs coûts, améliorer leur rentabilité et développer des stratégies durables ». Selon lui, une gestion intelligente des dépenses et des fournisseurs peut transformer l’optimisation des coûts en un véritable levier de croissance à long terme.

ERA Group prévoit d’organiser des tables rondes similaires dans d’autres régions du Maroc afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation et d’accompagnement. Ces initiatives visent à consolider les bases d’une gestion logistique optimisée et durable, essentielle pour le développement des entreprises marocaines dans un contexte global en constante mutation.

