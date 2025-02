Dans cet entretien, Saâd Boukacem, Head of Marketing chez OPPO, nous dévoile les clés du succès de la marque OPPO au Maroc et comment elle s’adapte aux besoins spécifiques des consommateurs locaux.

La Nouvelle tribune : Quels sont les facteurs clés du succès d’OPPO au Maroc et comment la marque s’adapte-t-elle aux besoins des consommateurs locaux ?

Saâd Boukacem : Le succès de la marque OPPO au Maroc peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, OPPO mise sur l’innovation en se basant sur les besoins réels des utilisateurs. Par exemple, nous savons que les Marocains aiment nager en été, nous avons donc le premier téléphone mobile du marché capable de prendre des photos sous-marines. Nous avons constaté que les utilisateurs marocains font tomber leur téléphone 3,5 fois par an en moyenne, notre série A3 est donc le premier modèle économique du marché qui prend en charge la protection contre les chutes. Autre exemple : lorsque les gens sortent pour prendre des photos, il y a toujours beaucoup de monde en arrière-plan, notre IA peut donc éliminer les passants. La marque propose ainsi une large gamme de modèles pour satisfaire tous les budgets et tous les besoins.

La stratégie marketing et communication de OPPO est également un élément clé de son succès. En s’adressant directement à la GenZ, cible clé et à des campagnes publicitaires impactantes et des partenariats stratégiques avec des influenceurs et célébrités locales. La marque a également investi dans des événements caritatifs et des concepts créatifs qui ont trouvé un écho favorable auprès des Marocains.

L’accessibilité des produits est un autre facteur important. OPPO a mis en place un réseau de distribution solide au Maroc, avec des points de vente présents dans les principales villes du pays mais aussi une présence sur les sites de commerce électronique. Cette large accessibilité permet aux consommateurs de se procurer facilement les produits de la marque.

OPPO a su s’adapter aux particularités du marché marocain en répondant aux besoins et attentes des consommateurs locaux. La marque propose des produits qui tiennent compte des spécificités du marché, en termes de fonctionnalité, de durabilité, ainsi que de design et de tendances.

Enfin, OPPO accorde une grande importance au service après-vente. La marque met à disposition des centres de service agréés dans plusieurs villes marocaines, garantissant ainsi des réparations et un entretien certifiés de ses produits, ce qui renforce la satisfaction de ses clients.

Le 8 février 2025, OPPO a lancé le Reno13 F 5G au Maroc. Pouvez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques clés de ce modèle et son positionnement sur le marché marocain ?

Le Reno13 F 5G est bien plus qu’un simple smartphone, c’est un véritable compagnon de tous les jours, capable de relever tous les défis de l’utilisation quotidienne, comme la résistance à l’eau et à la poussière (norme IP69), ce qui le rend idéal pour prendre des photos sous l’eau et lui donne de la solidité, la faiblesse des signaux, l’épuisement de la batterie, etc.

AI Livephoto, avec un appareil photo principal de 50 mégapixels amélioré par une intelligence artificielle de pointe ; il est également équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1, qui offre une expérience très fluide, même dans les moments de jeu les plus intenses.

Il est équipé d’une batterie de 5 800 mAh offrant une autonomie suffisante pour plus d’une journée complète d’utilisation, et dispose d’une charge rapide SUPERVOOC de 45W, ainsi que d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Le Reno13 F 5G se positionne comme un smartphone de milieu de gamme offrant un bon rapport qualité-prix. Il constitue également un bon choix pour les jeunes à la recherche d’un smartphone au design et aux fonctionnalités tendance, de qualité supérieure et épurés, doté d’une intelligence artificielle avancée et d’une bonne autonomie.

Le Reno13 F 5G est certifié IP69. Comment cette certification reflète-t-elle l’engagement d’OPPO envers la durabilité et la résistance de ses produits ?

En effet, la certification IP69 du Reno13 F 5G témoigne de l’engagement de OPPO envers la durabilité et la résistance de ses produits. Cette norme, la plus élevée actuellement sur le marché local, garantit que le téléphone est protégé contre les éclaboussures et l’immersion accidentelle. Il est également résistant aux jets d’eau haute pression à une profondeur de 2 mètres pendant 30 minutes et à haute température, jusqu’à 80 °C, ce qui permet de prolonger sa durée de vie et offre une expérience photo sous-marine exceptionnelle.

En choisissant un téléphone certifié IP69 comme le Reno13 F 5G, vous investissez dans un appareil durable et fiable, conçu pour vous accompagner dans toutes vos activités quotidiennes, même les plus aventureuses.

Avec l’intégration de l’IA dans les nouveaux modèles de smartphones, en quoi cette technologie change-t-elle la manière dont les gens utilisent leur téléphone au quotidien ?



Notamment à travers l’introduction des AI Phones, marque une évolution significative dans la manière dont nous utilisons nos téléphones au quotidien. Cette technologie transforme non seulement nos interactions avec les appareils, mais aussi la manière dont ils s’intègrent dans notre vie quotidienne.

Les fonctions d’IA telles que AI Linkboost 2.0 et AI Beaconlink garantissent une connectivité transparente. L’IA facilite également la création de contenu personnalisé, de l’amélioration des images (AI Clarity Enhancement, AI Reflection Removal, AI Unblur) à la création d’animations (AI Motion).

AI Eraser 2.0 simplifie la suppression d’objets indésirables sur les photos d’un simple clic.

L’IA peut optimiser l’utilisation de la batterie, ajuster les réglages de l’appareil photo en fonction de l’environnement et même suggérer des réponses ou des actions dans certaines situations.

Comment la marque compte-t-elle profiter de l’arrivée de la 5G au Maroc, et en quoi cela va-t-il améliorer l’expérience des utilisateurs ?

OPPO se positionne comme un acteur clé de la 5G au Maroc, grâce à ses smartphones innovants dotés de cette technologie. L’arrivée de la 5G est une opportunité pour la marque de renforcer sa présence et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Pour cela, OPPO mise sur le développement continu de produits 5G, l’amélioration de l’expérience utilisateur (débits plus rapides, latence réduite, connectivité accrue) et la communication pour informer le public des avantages de la 5G et des atouts de ses smartphones.

L’arrivée de la 5G et les offres de OPPO vont transformer l’expérience utilisateur avec des débits plus rapides, une latence réduite et une connectivité accrue. OPPO s’engage à offrir une expérience mobile exceptionnelle, combinant innovation, performance et accessibilité.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Partagez cet article :