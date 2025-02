L’organisation Open Startup vient de faire son escale à Casablanca pour son premier Regional Gathering & Demo Day, un événement phare de son programme de pré-accélération panafricain, le OST Program.

À Casablanca, ce programme a rassemblé des startups en early-stage venant de Tunisie, du Maroc et du Sénégal, ainsi que des experts d’Afrique du Nord et de la prestigieuse Columbia University (New York). « Ce Regional Gathering incarne notre mission : connecter les écosystèmes africains pour libérer le potentiel des startups. En rapprochant entrepreneurs, mentors et investisseurs, nous créons des ponts vers des opportunités mondiales », a déclaré Naouress Ben Jeddou, Program Manager chez Open Startup.

Pendant trois jours, les startups ont bénéficié de rencontres stratégiques avec des investisseurs en capital-risque marocains et internationaux, ainsi que de panels d’experts dédiés à l’expansion en Afrique et à l’optimisation de la croissance. Elles ont également reçu un mentorat sur mesure, assuré par des professionnels de Columbia University et des écosystèmes africains. L’événement s’est clôturé avec un Demo Day, une cérémonie mettant en lumière les solutions les plus innovantes présentées par les startups participantes.

À l’issue de cet événement, quatre startups ont été récompensées par des prix en cash, attribués sans prise de participation. En outre, une startup a décroché un voyage d’immersion à New York pour découvrir l’écosystème technologique américain et rencontrer des investisseurs internationaux. Yello App (Sénégal) a remporté la première place avec un cash prize de 25 000 $. En deuxième position, Dashy (Maroc) a obtenu un prix de 15 000 $, tandis que OORB (Tunisie) s’est hissée à la troisième place avec un cash prize de 10 000 $.

Grâce à son partenariat avec Columbia Engineering et Columbia Business School, le OST Program accompagne les startups depuis la phase de Proof of Concept (POC) jusqu’au Minimum Viable Product (MVP). Ce programme propose un mentorat personnalisé dispensé par des experts internationaux, tout en offrant aux entrepreneurs un accès privilégié à un réseau d’investisseurs et de partenaires stratégiques. Il met également à disposition des financements non dilutifs, permettant aux startups de se développer sans dilution de leur capital, et favorise leur immersion à l’international.

Fondée en 2016, Open Startup (OST) s’est donné pour mission de promouvoir l’innovation, l’éducation et les échanges interculturels à travers l’entrepreneuriat. L’organisation propose des programmes panafricains conçus pour accompagner les startups à chaque étape de leur développement, de l’idéation à la préparation à l’investissement.

Parmi ses initiatives phares, le Programme OST se distingue en tant qu’accélérateur pré-amorçage d’une durée de 18 semaines, permettant aux entrepreneurs de passer de la preuve de concept à un produit minimum viable. Il offre des formations personnalisées, un mentorat assuré par des experts internationaux et un accès à un vaste réseau mondial. De plus, OST attribue des prix en espèces sans prise de participation et propose des opportunités d’immersion à l’international. « OST crée des ponts entre l’Afrique et le monde en connectant les talents, les écosystèmes et les startups. Nous aspirons à un environnement ouvert et propice où les entrepreneurs africains accèdent à des opportunités de classe mondiale pour devenir des acteurs globaux, capables de relever les défis du continent et au-delà. », déclare-t-on auprès d’Open Startup.

