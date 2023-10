L’organisation américaine Teach Children International a dénoncé, par la voix de sa présidente Nancy Huff, le détournement systématique, par la milice séparatiste armée du “polisario”, des aides humanitaires destinées aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

S’exprimant mercredi devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, Mme Huff a pointé du doigt de “graves dysfonctionnements” dans la gestion par l’Algérie de l’aide alimentaire dans les camps de Tindouf.

Elle a, dans ce cadre, cité le rapport accablant de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), qui dévoile l’implication du “polisario” dans le détournement massif de l’aide humanitaire qui finit dans les poches des dirigeants du groupe séparatiste armé.

La pétitionnaire américaine a également évoqué le rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) réalisé par une équipe d’enquête indépendante et publié le 3 juillet 2023, précisant que ce rapport cinglant confirme un détournement à grande échelle de l’aide humanitaire.

La présidente de Teach Children International a appelé, à ce propos, la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour amener les séparatistes à répondre de leurs actes.

Mme Huff a, par ailleurs, souligné que le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 représente la solution la “plus humaine et la plus pacifique” pour mettre fin au calvaire et aux souffrances que subissent les populations dans ces camps situés dans le Nord-ouest de l’Algérie.

Lors de cette séance, la pétitionnaire américaine n’a pas manqué de rendre hommage aux populations des provinces du Sud du Royaume qui ont fait preuve d’un esprit de solidarité inouï pour contribuer à l’élan national d’aide en faveur des victimes du séisme d’Al Haouz.

LNT avec Map

