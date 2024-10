Le président du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, Omar Zniber, a inauguré ce lundi un Conseil consultatif sur l’égalité de genre, une initiative visant à promouvoir l’égalité des sexes et à intégrer une perspective de genre dans les travaux du Conseil. Ce lancement, qui s’est déroulé en marge de la 57ème session du CDH à Genève, marque une étape significative dans l’engagement de la communauté internationale pour la parité hommes-femmes.

Le Conseil consultatif, le premier du genre au sein du CDH, a pour mission de fournir des conseils sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cette nouvelle structure se veut un espace informel de réflexion et d’analyse, permettant de faire avancer la question de la parité et d’améliorer la condition des femmes et des filles à travers le monde.

Dans son discours, Omar Zniber, qui est également l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à Genève, a souligné la nécessité d’agir pour que la représentativité des femmes aux plus hauts niveaux de décision devienne une norme. « Il est temps de dépasser la simple célébration des premières femmes à la tête d’agences des Nations Unies et de faire en sorte que leur présence devienne un phénomène normal », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l’importance de ce Conseil pour accompagner les transformations nécessaires à tous les niveaux de la gouvernance, qu’il s’agisse des échelons internationaux, régionaux ou locaux.

La structure du Conseil consultatif inclut des représentants des États membres de l’ONU à Genève, des agences des Nations Unies, ainsi que des organisations de la société civile. Les premiers membres invités à rejoindre le Conseil sont des personnalités reconnues pour leur expertise en matière d’égalité des sexes et de parité dans le système multilatéral. Le Conseil offrira également une plateforme aux agences et organisations internationales pour partager leurs bonnes pratiques, leurs défis et leurs succès en matière de parité.

Kirsi Madi, Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes, a exprimé la fierté de l’agence onusienne de participer à cette initiative, estimant qu’elle arrive à un moment critique. Elle a rappelé que sans une accélération des progrès vers l’égalité des sexes, la communauté internationale risque de ne pas atteindre l’Objectif de développement durable n°5, qui vise l’égalité des sexes, ni les autres objectifs de l’agenda 2030.

Le lancement du Conseil consultatif s’est tenu lors d’une cérémonie au Palais des Nations à Genève, en présence de hauts responsables onusiens, de diplomates et de membres de la société civile. Cette initiative a été saluée par de nombreux acteurs, qui ont souligné son potentiel pour renforcer la place de l’égalité des sexes au sein des travaux du CDH.

Ce Conseil consultatif est appelé à jouer un rôle clé en matière de genre dans les activités des Nations Unies, notamment en diffusant les meilleures pratiques et en proposant des recommandations à même d’influencer les politiques nationales en faveur de l’égalité et de la parité.

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des engagements pris lors de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, dont le 30ème anniversaire sera célébré l’année prochaine, ainsi que dans le cadre de l’agenda 2030 pour le développement durable.

