PARTAGER ONSSA : Saisie de 1,6 tonne de fientes de volailles destinées à l’engraissement du cheptel

Une quantité de 1,6 tonne de fientes de volailles destinées à l’engraissement du cheptel a été saisie, mercredi, lors d’une opération de contrôle dans deux exploitations au niveau du doaur Ait Lahcen, caïdat Ait Sbae, dans la province de Sefrou.

Une commission mixte a procédé au contrôle de certaines exploitations dans les douars d’Ain Jerrah et d’Ait Lahcen, relevant de caïdat Ait Sbae, et saisi 1,6 tonne de fientes de volailles dans deux exploitations, sises douar Ait Lahcen, précise un communiqué de l’Office national de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA).

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ONSSA en prévision de l’Aïd Al-Adha, intervient en application de la décision préfectorale relative à la création de comités locaux de veille, chargés de contrôle et de lutte contre le transport et l’utilisation de la fiente de volailles comme aliments du cheptel.

Aussitôt informé, le parquet général a ordonné la saisie et la destruction de la quantité de fiente découverte et la présentation des contrevenants devant la justice.

Le service vétérinaire provincial mène en collaboration avec les autorités locales des campagnes de sensibilisation en faveur des éleveurs et des acteurs du secteur, au sujet des opérations d’enregistrement des fermes et de numérotation des ovins et caprins destinés à l’abattage à l’occasion de l’Aid Al Adha, indique-t-on.

LNT avec Map