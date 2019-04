PARTAGER ONCA, le Conseil agricole au centre du SIAM

Mettre le conseil agricole au cœur du Salon, tel est l’objectif de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) dans le cadre de sa participation à la 14ème édition de ce salon d’envergure internationale. Dans le cadre de sa nouvelle vision de conseil agricole, l’ONCA place sa participation au SIAM 2019 sous le signe d’une démarche intégrée de conseil au service de la promotion de l’emploi dans le monde rural. Ainsi,

En tant qu’accompagnateur du PMV, l’ONCA s’est inscrit pleinement dans la politique de promotion d’emploi pour les jeunes ruraux et du renouveau agricole et rural, tout en poursuivant sa mission originelle de service public. Par ailleurs, l’ONCA s’engage chaque jour à adopter une démarche méthodologique d’intervention, et ce dans le but d’offrir un accompagnement pointu à l’émergence d’une classe moyenne de coopératives agricoles entrepreneuriales et de sociétés de prestation de services. A titre indicatif, environ 15,3 millions de jours de travail par an peuvent être créés autour de certaines filières agricoles phares soit environ 61 000 emploi direct par an. De ce fait, l’ONCA met en œuvre des techniques de pointe et des méthodes actualisées en vue d’assurer la pérennisation des efforts investis par l’état à travers des actions de formations, d’accompagnement et d’appui de ces coopératives.

Ceci afin de leur assurer une certaine autonomie et donc au final migrer vers une approche «coopérative entrepreneuriale». En effet, les coopératives agricoles entrepreneuriales jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du Maroc et plus précisément dans la dynamisation de l’emploi des jeunes dans le milieu rural. En marge de cette édition du SIAM, et à l’instar des éditions précédentes, l’ONCA mettra à la disposition des agriculteurs visiteurs du salon, une borne interactive pour découvrir et se familiariser avec la plateforme « ARDNA », comme réseau virtuel de communication et de proximité avec la communauté agricole.

H.Z.