OLA ENERGY MAROC se mobilise et participe à la solidarité contre le COVID-19

En tant qu’entreprise citoyenne et engagée, OLA Energy MAROC, se mobilise aux côtés des marocains et participe au mouvement de solidarité que connait le pays, pour faire face à la pandémie du COVID-19.

Pour accompagner cette dynamique fédératrice, OLA Energy MAROC contribue d’une part, au fonds spécial de solidarité, mis en place sur instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et destiné à la gestion de la pandémie de coronavirus, et d’autre part, la société fournira également des subventions en carburants au profit des autorités publiques ainsi que l’ensemble des parties prenantes pour les aider dans leurs efforts de lutte contre COVID-19.

OLA Energy MAROC s’engage également à assurer l’approvisionnement de ses stations de services et ses clients en matière de carburants et de lubrifiants, tout en veillant à la préservation de la santé de ses équipes et partenaires, à travers la mise en place des règles sanitaires et des mesures d’hygiène strictes pour le personnel travaillant dans les stations des services et à l’usine des lubrifiants, tandis que pour le personnel du siège, la direction de OLA Energy Maroc a mis en place un dispositif de télétravail.

En cette période exceptionnelle et difficile, OLA Energy MAROC, soutient et accompagne ses prestataires et partenaires, pour assurer la continuité de leurs activités. Cette contribution traduit l’engagement de OLA Energy MAROC à apporter son soutien aux autorités marocaines et à toutes les composantes qui œuvrent à faire face à cette crise sanitaire que traverse le Maroc.

LNT avec CP