Oilibya installe son ''Mobil 1 Center'' dans ses stations

Pour un début, la compagnie a mis en place ce nouveau centre d’entretien dans deux stations-services OiLibya, situées à Casablanca Hay Mohammadi et Rabat Hay Riad. Ce nouveau centre propose une panoplie de nouveaux services d’entretien aux automobilistes : contrôle technique, vidange, réparations… ‘‘Une nouvelle baie de vidange Mobil 1 dernière génération est prête à accueillir ses clients pour l’entretien et la vidange de leur véhicule’’, dit-on auprès du distributeur exclusif et partenaire officiel des produits Mobil au Maroc. Et d’ajouter que OiLibya étend maintenant son offre vers une expérience d’entretien inédite digne des grandes compétitions automobiles, avec la mise en service de baies d’entretien innovantes Mobil 1 Center : ‘‘Si choisir le bon carburant pour son véhicule est essentiel, l’entretien de la voiture en centre l’est tout autant, c’est pourquoi OiLibya s’associe avec un spécialiste de renommée internationale’’.

Déjà reconnues comme étant un centre d’entretien complet pour véhicules, les stations-service OiLibya vont maintenant pouvoir offrir aux automobilistes toute l’exigence et le savoir-faire de ses spécialistes grâce à ces baies conçues pour optimiser l’entretien, la vidange et le contrôle technique du véhicule, pour une mise en service plus simple, rapide et efficace, souligne Hesham ElAmroussy, directeur des ventes ExxonMobil Lubes pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Et de noter que ce lancement s’ajoute au réseau d’environ 100 centres Mobil 1 en Afrique et au Moyen-Orient : « Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos clients marocains ont accordée à nos lubrifiants Mobil au fil des ans et apprécions la réputation dont jouit la marque Mobil au Maroc depuis plus de 90 ans ».

Pour Rida Hassan Elamir, DG de Libya Oil Maroc, ‘‘le partenariat entre nos deux compagnies est stratégique, permettant au client de bénéficier de l’expertise de Mobil et OiLibya, et cela à travers un réseau de distribution et de stations-service OiLibya en développement constant’’.

