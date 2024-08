L’Office des Changes a reçu 59% des demandes d’autorisation via la plateforme SMART durant l’année 2023.

« En 2023, 59% des demandes d’autorisation ont été reçues via SMART, soit 8.037 demandes, contre 53% en 2022, représentant 6.680 demandes”, indique l’Office dans son rapport de gestion au titre de 2023, notant que les autres dépôts concernent ceux sur place au bureau d’ordre à Rabat ou Casablanca, ou par courrier reçu par voie postale.

Ainsi, 1.292 demandes d’information et doléances reçues en ligne ont été traitées, contre 1.006 en 2022, marquant une augmentation de 28,5%, ajoute le rapport, précisant que parmi ces demandes, 844 ont été formulées via l’espace requêtes du portail internet de l’Office des Changes en 2023.

L’Office a également procédé au traitement de 14 demandes formulées dans le cadre de la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information et ce, via la plateforme chafafiya.ma, contre 10 demandes traitées en 2022.

Par ailleurs, le bureau d’ordre digital a enregistré une augmentation substantielle des courriers reçus par rapport à 2022. En effet, plus de 1.440 courriers ont été reçus via cette plateforme, représentant 14% du total des courriers reçus.

« Cette tendance positive souligne que la transition numérique a considérablement optimisé la gestion des courriers administratifs, confirmant ainsi le succès de la digitalisation », estime la même source.

En outre, le nombre des télédéclarations Ex-MRE déposées en ligne en 2023, a atteint 20 sur un total de 49, contre 23 sur un total de 44 en 2022. Le nombre de déclarations effectuées via la plateforme des enquêtes statistiques a, pour sa part, atteint 4.182, contre 3.446 en 2022.

Lancée en 2020, la plateforme SMART dématérialise les formalités et les démarches afférentes à l’introduction des demandes d’autorisation auprès de l’Office des Changes et permet aux opérateurs économiques de déclarer en ligne leurs opérations de changes.

