Le déficit commercial du Maroc s’est aggravé de 5,2 %, atteignant 249,83 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2024, selon les données publiées par l’Office des changes. Cette évolution résulte d’une progression simultanée des importations et des exportations, témoignant de dynamiques économiques contrastées.

Les importations de biens ont connu une hausse de 5,8 %, totalisant 623,37 MMDH. Cette augmentation est principalement due à la progression des importations de produits finis d’équipement, en hausse de 11,6 %, suivie des demi-produits (+9,1 %), des produits finis de consommation (+8,6 %) et des produits alimentaires (+3 %). En revanche, les produits énergétiques, essentiels pour l’économie marocaine, ont vu leurs importations diminuer de 5,5 %, atteignant 95,07 MMDH, tandis que les produits bruts ont enregistré un léger recul de 1,4 %.

Du côté des exportations, une hausse de 6,2 % a été enregistrée, atteignant 373,54 MMDH. Cette croissance a été particulièrement soutenue par des secteurs clés. L’aéronautique, par exemple, a enregistré une augmentation notable de 17,3 %, portée par les ventes de l’assemblage (+26,9 %) et des systèmes de câblage électrique (+2,6 %). Le secteur des phosphates et dérivés a également connu une hausse importante, avec une progression de 12,5 %, notamment grâce aux exportations d’engrais naturels et chimiques, qui représentent une part significative de ce marché.

Le secteur automobile a contribué de manière significative à cette dynamique avec une augmentation de 8 %, alimentée par la croissance des ventes des segments liés à l’intérieur des véhicules et aux sièges (+20,9 %), au câblage (+7,9 %) et à la construction automobile (+6,9 %). Par ailleurs, l’agriculture et l’agroalimentaire ont enregistré une progression de 2,9 %, consolidant leur rôle de pilier des exportations marocaines. Cependant, certains secteurs, comme le textile et cuir, ont montré une légère baisse de 0,5 %, tandis que d’autres industries, comme la métallurgie et la plasturgie, ont reculé de 4,1 %.

Les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 100,29 MMDH, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à la même période en 2023. Dans le domaine des services, l’excédent de la balance des services s’est légèrement contracté, diminuant de 1,2 % pour s’établir à 111,26 MMDH, malgré une hausse des recettes voyages de 9,4 %, qui se sont élevées à 96,92 MMDH.

Par ailleurs, les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré une augmentation significative. Le flux net des IDE a bondi de 61,6 %, atteignant 19,5 MMDH, grâce à une hausse des recettes (+23,7 %) et à une diminution des dépenses (-7,1 %). En revanche, les investissements directs marocains à l’étranger ont reculé de 10,6 %, reflétant une diminution des cessions et des dépenses associées.

