Le déficit commercial du Maroc s’est creusé de 1,1% à 169 milliards de dirhams (MMDH) au cours des sept premiers mois de 2024, contre 167,15 MMDH à la même période l’année précédente, selon le dernier rapport de l’Office des changes.

Cette aggravation s’explique par une hausse des importations de biens de 3,7% atteignant 431,45 MMDH, et une augmentation des exportations de 5,5% à 262,44 MMDH. Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est amélioré d’un point pour atteindre 60,8%.

Dans le détail, l’augmentation des importations est principalement due à la hausse des achats de produits finis d’équipement (+9,1% à 101,08 MMDH), de demi-produits (+8,6% à 94,61 MMDH) et de produits finis de consommation (+3,6% à 96,07 MMDH). En revanche, les importations de produits bruts et de produits énergétiques ont diminué respectivement de 8,5% à 18,76 MMDH et de 4,1% à 66,81 MMDH.

Côté exportations, le secteur de l’aéronautique a enregistré la plus forte croissance, avec une hausse de 20,3% à 15,34 MMDH. Les phosphates et dérivés ont suivi avec une progression de 14,1% à 46,16 MMDH, tandis que les exportations du secteur automobile ont augmenté de 8,5% pour s’établir à 92,75 MMDH.

En revanche, certains secteurs ont enregistré des baisses. Les exportations du « textile et cuir » ont reculé de 2,1% à 27,94 MMDH, celles des « autres industries » de 3,3% à 15,82 MMDH, de « l’électronique et électricité » de 2,6% à 10,18 MMDH, et de « l’agriculture et l’agro-alimentaire » de 0,9% à 51,13 MMDH.

Exportations aéronautiques et automobiles en forte croissance

Plus en détails, les exportations du secteur aéronautique ont affiché une progression remarquable de 20,3%, totalisant 15,34 MMDH sur les sept premiers mois de 2024. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des ventes du segment de l’assemblage (+32,4% à 10,04 MMDH) et de celui de l’EWIS (système d’interconnexion de câblage électrique) (+2,2% à 5,21 MMDH).

Par ailleurs, le secteur automobile a également enregistré une croissance significative, avec des exportations en hausse de 8,5% à 92,75 MMDH. Cette progression a été portée par la croissance des segments « Intérieur véhicules et sièges » (+18,3%), « Construction » (+7,3%), et « Câblage » (+8,3%).

De leur côté, les exportations des phosphates et dérivés ont augmenté de 14,1% à 46,16 MMDH, grâce à la hausse des ventes des phosphates (+49,4%), des engrais naturels et chimiques (+11,2%), et de l’acide phosphorique (+10,3%).

Toutefois, certains secteurs ont subi des baisses. Les exportations du « textile et cuir », des « autres industries », de « l’électronique et électricité », et de « l’agriculture et l’agro-alimentaire » ont enregistré des reculs respectifs de 2,1%, 3,3%, 2,6%, et 0,9%.

Forte progression des IDE

L’Office des changes rapporte également une hausse significative du flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) au Maroc. Ce dernier a atteint 13,06 MMDH à fin juillet 2024, marquant une croissance de 46,8% par rapport à la même période de l’année précédente. Les recettes liées à ces investissements ont augmenté de 9,5% pour s’établir à 22,23 MMDH, tandis que les dépenses ont diminué de 19,6% à 9,16 MMDH.

Quant aux Investissements directs marocains à l’étranger, le flux net s’est chiffré à 741 millions de dirhams, avec des recettes en hausse de 6,2% à 9,77 MMDH et des dépenses en baisse de 35,5% à 10,51 MMDH.

Transferts de fonds des MRE en hausse

Les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) ont totalisé 68,13 MMDH à fin juillet 2024, soit une augmentation de 3,3% (+2,18 MMDH) par rapport aux sept premiers mois de 2023. Le bulletin de l’Office des changes souligne également une baisse de 4,1% de l’excédent de la balance de services, qui s’est établi à 71,71 MMDH, en raison d’une hausse des importations de services (+11,1%) plus importante que celle des exportations (+3,3%).

Les recettes des voyages ont atteint 59,39 MMDH à fin juillet, alors que les dépenses liées aux voyages se sont élevées à 16,92 MMDH.

