Depuis octobre 2024, OCP Green Water a mis en service une capacité annuelle de 60 millions de mètres cubes (Mm³) d’eau dessalée destinée à l’alimentation en eau potable de Casablanca Sud. Ce projet s’inscrit dans une démarche durable visant à répondre aux défis du stress hydrique dans le bassin Oum Rabii.

Réalisé en un temps record grâce à une collaboration avec OCP Manufacturing, JESA, des industriels nationaux et internationaux ainsi que les autorités concernées, ce projet illustre l’engagement du Groupe OCP en faveur de solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau.

Une infrastructure de pointe pour la sécurisation de l’eau potable

Après avoir contribué à l’approvisionnement en eau potable dessalée des villes de Safi et El Jadida, OCP Green Water poursuit son engagement en assurant, depuis le 19 octobre 2024, l’alimentation en eau dessalée de Casablanca Sud. Cette nouvelle infrastructure repose sur une unité de dessalement située sur le site OCP de Jorf Lasfar, avec une capacité initiale de 20 Mm³/an, portée à 60 Mm³/an dès la fin décembre 2024.

Le projet intègre une station de dessalement, une station de pompage et une conduite de 54,5 km reliant l’installation à la station du barrage de Daourate, permettant ainsi de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de Casablanca Sud.

Dans une démarche d’optimisation des ressources et de réduction de l’empreinte environnementale, un système innovant de recyclage de l’eau de mer utilisée pour le dessalement a été mis en place. Cette synergie avec l’unité de production du site OCP de Jorf Lasfar favorise une utilisation efficace des ressources hydriques.

Des bénéfices concrets pour les communautés

L’approvisionnement de 60 Mm³/an d’eau dessalée ne se limite pas à un projet technique, mais représente un levier essentiel pour renforcer l’accès à l’eau potable, réduire la pression sur les ressources naturelles et accroître la résilience face aux défis climatiques.

OCP Green Water se positionne comme un acteur clé dans la production d’eau à partir de sources non conventionnelles, en intégrant des technologies de dessalement et de traitement des eaux usées alimentées exclusivement par des énergies propres. L’entreprise répond ainsi aux besoins en eau industrielle des sites d’OCP et alimente plusieurs grandes villes en eau potable, notamment Safi, El Jadida et Casablanca.

D’autres villes, telles que Khouribga, Youssoufia, Benguerir et Marrakech, bénéficieront également de ces infrastructures entre 2025 et 2026. La capacité de dessalement installée par OCP Green Water à Jorf Lasfar et Safi atteindra 280 Mm³ en 2025 et 560 Mm³ à l’horizon 2027, en complément d’une capacité de traitement des eaux usées de 50 Mm³.

