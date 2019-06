PARTAGER Novojob lance Talenteo 2.0 pour doubler son CA

Le spécialiste en e-recrutement au Maroc et en Afrique, Novojob-Amaljob, a lancé récemment une nouvelle version de Talenteo, sa plateforme innovante de gestion des recrutements et ce, à l’occasion de son 2ème anniversaire.

Nommée « Talenteo 2.0 », cette nouvelle version permet aux recruteurs de multiplier les canaux d’acquisition de candidatures, de les réceptionner et de les centraliser dans une seule et unique interface pour organiser leur activité de recrutement, indique un communiqué de Novojob.

Elle apporte un éventail très large de nouvelles fonctionnalités autant qu’elle améliore les fonctionnalités déjà existantes, ajoute la même source.

« Actuellement plus de 30% de nos recruteurs utilisent le mobile pour gérer leurs projets de recrutement et sept candidatures sur dix viennent du mobile », explique la directrice commerciale de Novojob-Amaljob, Karima Hammoucha, pour justifier la décision de faire monter « Talenteo » en gamme.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que « les candidats sont en effet plus nombreux à utiliser le mobile et nous estimons que d’ici 1 an, 50% des recruteurs seront également sur le mobile ».

En effet, la nouvelle plateforme optimise le processus de recrutement à tous les niveaux avec une interface plus intuitive, responsive design, de nouvelles fonctionnalités pour donner plus d’outils de collaboration et d’analyses aux recruteurs.

Elle offre plusieurs nouveautés, notamment une meilleure « user experience » avec une interface offrant un accès rapide aux différentes fonctionnalités et statistiques, la possibilité de générer une adresse mail pour chaque besoin de recrutement (email candidature) dispensant le candidat de passer obligatoirement par un site d’emploi, un système d’importation groupée de CV pour aider les recruteurs à gérer leur propre base de données en ligne, le tracking des candidatures pour analyser leurs provenances et optimiser la performance des canaux d’acquisition.

Aussi, au titre des améliorations, « Talenteo 2.0 » apporte un tableau de bord optimisé, une meilleure visibilité des outils de traitement de candidatures, une meilleure organisation de l’espace de stockage des CV, un reporting plus fin des processus de recrutement, etc.

La plateforme a enregistré pour sa deuxième année une croissance de plus de 100% de ses revenus avec le nombre de recruteurs/utilisateurs en hausse de 35% à mai 2019.

Quant à Novojob, « l’acquisition de Amaljob lui a permis de se positionner comme un des acteurs majeurs du marché de l’e-recrutement au Maroc avec plus de 600.000 candidats inscrits, plus de 1,3 million de candidatures transmises à plus de 400 entreprises de son portefeuille. La plateforme a diffusé plus de 15.000 offres d’emploi et envisage de doubler son portefeuille clients et son chiffre d’affaires durant l’exercice en cours », a détaillé Mme Hammoucha.

Son plan d’investissement ambitieux lui a permis durant les deux précédentes années de lancer ses activités dans 5 pays du Continent.

Novojob compte consacrer cette année à la consolidation de ses positions actuelles, mais aussi au développement de nouveaux produits, de nouvelles innovations en même temps qu’il s’apprête à lancer prochainement ses opérations en Tunisie.

Talenteo est un logiciel de gestion du processus de recrutement, de la diffusion de l’offre à l’embauche, en passant par la gestion des candidatures. Grâce à la multidiffusion, il permet le partage de vos offres d’emploi en un clic sur plusieurs sites connectés (réseaux sociaux, jobboards, site de l’entreprise, sites partenaires, …).

LNT avec MAP