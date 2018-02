PARTAGER Un nouveau directeur du golf pour le Fairmont Royal Palm de Marrakech

Le Golf du Fairmont Royal Palm a accueilli le 1er février 2018 son nouveau directeur, William Boisgèrault.

Originaire de Bretagne, William Boisgèrault a débuté sa carrière en exerçant au sein du Club Med de Marrakech au poste de Responsable de l’école de Golf. Cette expérience des plus enrichissantes lui a fait apprécier le Maroc, sa culture et ses divers parcours golfiques.

Passionné et grand connaisseur de son milieu, il s’est rapidement vu confier la direction de différents golfs en France. Il a successivement exercé au sein du Golf de La Boulie, du Golf de Touraine, du Golf d’Aix-les-Bains et du Golf Aix Marseille. Avec plus de 30 années d’expérience à son actif, William Boisgèrault a su se démarquer par sa compétence et se tailler une solide réputation dans son domaine. Il a d’ailleurs été nommé Président d’Honneur du Comité Départemental du Golf d’Indre et Loire en 2013 et fait partie de l’Association des Directeurs de Golfs en France depuis 2008.

Ayant gardé une certaine attache pour le Maroc, William Boisgèrault n’a pas hésité à se lancer dans cette nouvelle aventure : « Je suis ravi et très honoré d’avoir rejoint la direction du Fairmont Marrakech. Je me réjouis de pouvoir mettre mon expérience au profit du Golf et du Country Club qui présentent une offre de loisirs unique dans la ville. Mon objectif premier sera de faire rayonner le club à l’échelle internationale et de positionner notre incroyable parcours 18 trous au centre des activités golfiques du pays ».

LNT avec CdP