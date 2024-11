Noor Fès, marque marocaine d’huile d’olive, continue de se démarquer sur les scènes nationale et internationale. Récemment, elle a reçu la distinction “Export to the US” décernée par l’American Chamber of Commerce le 11 octobre dernier, une reconnaissance qui témoigne de son engagement pour la qualité et son positionnement dans le secteur de l’huile d’olive.

Depuis sa création, Noor Fès s’est forgée une réputation en combinant un savoir-faire traditionnel et une approche innovante. La marque se concentre sur la variété picholine marocaine, connue pour ses qualités organoleptiques et nutritionnelles.

Ces efforts ont été récompensés par des distinctions internationales, notamment lors des compétitions Olive Japan et Paris 2024, où Noor Fès a été classée parmi les dix meilleures huiles d’olive au monde. La marque bénéficie également de certifications telles que BRCGS, IFS, USDA Organic, EVA, et FDA, gages de qualité et de conformité aux normes internationales, renforçant sa position auprès des consommateurs exigeants.

Noor Fès a récemment élargi sa présence en pénétrant le marché américain. Son huile d’olive vierge extra biologique est désormais disponible dans plus de 400 magasins Whole Foods Market à travers les États-Unis. Cette initiative marque une étape importante dans le développement de la marque et consolide la place du Maroc en tant que producteur de produits agricoles biologiques de haute qualité.

Lors de la cérémonie de remise du prix, Ghizlane Tazi Mouden, directrice générale de Noor Fès, a exprimé sa satisfaction, affirmant : « Ce prix représente non seulement une reconnaissance de nos réalisations, mais également un tremplin pour nos ambitions futures. » Elle a également réitéré l’engagement de la marque à renforcer sa présence aux États-Unis tout en encourageant d’autres acteurs marocains à suivre cette voie.

Outre la production d’huile d’olive, Noor Fès s’investit dans des pratiques agricoles durables. L’accent est mis sur une gestion responsable des ressources naturelles, notamment par des techniques d’irrigation visant à limiter la consommation d’eau et des stratégies de fertilisation pour protéger les eaux souterraines. Ces initiatives permettent à la marque de produire une huile d’olive de qualité tout en respectant l’environnement.

LNT

