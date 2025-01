Le SG du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, lance un projet de « contrat social » qualifié d’ambitieux, avec comme principal objectif le renforcement de l’engagement des jeunes marocains.

En effet, lors de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, les Istiqlaliens ont saisi cette occasion pour proclamer l’année 2025 comme « l’année du volontariat ». Cet appel s’adresse à la jeunesse marocaine, les encourageant à s’investir dans des initiatives citoyennes et à prendre une part active dans la vie publique, dit-on auprès de la Balance : « Hier, la jeunesse a été le moteur de la lutte pour l’indépendance. Aujourd’hui, elle doit relever les défis de la construction d’un Maroc prospère, souverain et solidaire », a déclaré Nizar Baraka, établissant un parallèle entre la mobilisation historique pour l’indépendance et les enjeux actuels du pays.

Pour concrétiser cette vision, le Parti de l’Istiqlal a annoncé le lancement d’un projet de « contrat social » visant à offrir aux jeunes des opportunités équitables dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la participation politique. Ce contrat social repose sur la mise en place de mécanismes concrets destinés à garantir une meilleure inclusion des jeunes dans les processus décisionnels.

Tout au long de l’année 2025, les fondements de ce contrat social seront développés par le biais des institutions représentatives du parti ainsi que des initiatives de démocratie participative aux niveaux national, régional et local. L’objectif est d’établir un dialogue constant avec la jeunesse marocaine afin de coconstruire des solutions adaptées aux réalités des défis actuels. Un aspect novateur de ce projet est l’utilisation des technologies modernes pour engager les jeunes.

Lors de la présentation officielle du projet, un film entièrement généré par intelligence artificielle a été diffusé. Ce film était animé par deux avatars « militants numériques », qui accompagneront la démarche tout au long du processus.

En conclusion, Nizar Baraka a réaffirmé sa confiance en la jeunesse marocaine : « La jeunesse marocaine d’aujourd’hui, tout comme celle d’hier, est capable de relever les défis du présent et de bâtir un avenir prometteur pour notre nation, tout en restant fidèle aux idéaux du Manifeste de l’Indépendance et aux valeurs fondatrices de notre pays ».

Encore faut-il bien l’écouter et répondre comme il se doit à ses aspirations !

H.Z

Partagez cet article :