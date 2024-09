Nexans, leader dans le secteur des systèmes de câbles, annonce la 4e édition de son « Climate Day » au Maroc, après un report dû au séisme d’Al-Haouz. L’événement, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, et le Cluster ENR, se tiendra à Rabat le 26 septembre 2024.

Sous le thème « L’électrification durable pour la transition énergétique : une réelle opportunité pour l’Afrique », cette rencontre réunira acteurs du secteur énergétique, experts et décideurs pour discuter des défis climatiques et proposer des solutions pour une électrification durable en Afrique. Le Maroc, reconnu pour ses efforts en transition énergétique, sera au centre des débats.

Mme Selma Alami, Directrice Générale de Nexans North & West Africa, a salué les initiatives du Maroc sous le Roi Mohammed VI, soulignant son rôle exemplaire en développement durable.

« Nous sommes honorés d’organiser le Climate Day au Maroc, un pays qui, sous l’impulsion visionnaire de sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, se distingue par ses efforts remarquables dans l’accélération de la transition énergétique et la promotion du développement durable. Le Maroc est un exemple inspirant pour l’Afrique et le monde entier, démontrant que la croissance économique peut aller de pair avec la protection de notre planète », a-t-elle affirmé.

De son côté, M. Christopher Guérin, CEO de Nexans, a affirmé que l’événement vise à stimuler des solutions concrètes face aux crises mondiales.

Le Climate Day inclura également la remise des prix du Nexans Climate Challenge, récompensant les projets innovants pour le climat.

